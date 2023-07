Ιστορικό διήμερο για τη συναυλιακή σκηνή της Ελλάδας με τους Arctic Monkeys να απογειώνουν την Πλατεία Νερού

Χωρίς αμφιβολία, η 18η και 19η Ιουλίου αποτέλεσαν ένα ιστορικό διήμερο, όχι μόνο για το Release Athens 2023 αλλά, γενικά, για τη συναυλιακή πραγματικότητα στη χώρα μας. Οι Arctic Monkeys, παρέα με τους The Hives, Willie J Healey, Green Was Greener και The Vaxtones τα έδωσαν όλα μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, σε ένα - μοναδικό στα χρονικά - διπλό sold out, στην Πλατεία Νερού.