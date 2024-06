Jacob Collier: 5 λόγοι για να μη χάσουμε την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα

Ο Jacob Collier, από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Δημοτικό θέατρο του Λυκαβηττού στις 13 Ιουλίου 2024.

Αναγνωρισμένος από κοινό, κριτικούς και μουσικούς, ο 28χρονος παραγωγός, πολυοργανίστας και συνθέτης Jacob Collier μπήκε δυναμικά στην παγκόσμια μουσική σκηνή πριν από μερικά χρόνια, με τις πολύ πετυχημένες διασκευές του που ανέβαζε στο YouTube.

O Collier τράβηξε την προσοχή του Quincy Jones και υπό την καθοδήγησή του, κυκλοφόρησε το 2016 το ντεμπούτο άλμπουμ του «In My Room». Το άλμπουμ προανήγγειλε την άφιξη μιας μουσικής ιδιοφυίας, που απλώνεται σε όλα τα μουσικά είδη.

Ο Collier έχει συνεργαστεί με τον Chris Martin των Coldplay, με τον οποίο εμφανίστηκε σε τρεις sold out συναυλίες στο Wembley του Λονδίνου τον Αύγουστο του 2022, ενώ συμμετείχε και στο άλμπουμ του, «This Is What I Mean» (2022).

