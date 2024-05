Οι δαίμονες του Corey Taylor χάνουν πάντα στη σκηνή του

Στο ιστορικό θέατρο του Λυκαβηττού (εμφανώς ανακαινισμένο και εύκολα προσβάσιμο), η πλατεία αλλά και οι κερκίδες γέμιζαν σταδιακά όσο το «χορό» άνοιγαν οι Siamese.

Πιστός στο πρόγραμμα, ο Corey Taylor εμφανίστηκε στη λιτή σκηνή του στις 21:45, αφού πρώτα ακούστηκε από τα ηχεία το The Box. Tα Post Traumatic Blues, που συνέχισαν τη ροή του setlist ήταν ό,τι ακριβώς έπρεπε για να σπάσουν τον πάγο ενώ τα ασταμάτητο headbanging του μεγάλου πρωταγωνιστή, τα παιχνίδια με το μικρόφωνο και τα νερά, έδιναν στη συναυλία μία ξεχωριστή νότα.

Η δυναμική παρουσία και τα σκληρά φωνητικά του Taylor μας είναι ήδη γνωστά από τις επιτυχίες μέσα από τους Slipknot και τους Stone Sour. Η φυσική ακουστική του χώρου όμως ενίσχυσε την εμπειρία μας κάνοντας κάθε νότα και στίχο να δονεί την πλατεία. Η ενέργεια του Taylor συχνά είχε διακοπές για μικρές αλλά διδακτικές ιστορίες. Όπως για το τραγούδι που αφιέρωσε στη σύζυγό του ή το σκοτάδι που βίωσε αλλά τελικά βρήκε το φως και τη θετική ενέργεια.

Δεν είναι μυστικό το ότι η καριέρα του δημιουργού και τραγουδιστή δεν ήταν πάντα λαμπερή και ρόδινη. Απόπειρες αυτοκτονίας, αλκοολισμός, κακοποιήσεις στην παιδική και εφηβική ηλικία, είναι μερικές από τις μαύρες εικόνες στο πολυσύνθετο παζλ του Taylor.

H σόλο εμφάνισή του ήταν μια απόδειξη της ευελιξίας και του μαγνητισμού του ως καλλιτέχνης. Άνοιξε με κομμάτια υψηλών οκτανίων που έκαναν αμέσως το κοινό να φλέγεται (στα Before I Forget και Duality υπήρξαν και κάποια καπνογόνα), με τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα του να αντηχούν στους λόφους. To setlist του Taylor ήταν ένα καλά επιλεγμένο μείγμα από τη σόλο δουλειά του, αγαπημένα τραγούδια από Slipknot και Stone Sour αλλά και μερικές διασκευές - έκπληξη όπως το Killing Moon των Echo & The Bunnymen.

Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο Taylor επικοινωνούσε με τους θαυμαστές του με έναν τρόπο που έμοιαζε οικείος. Ιστορίες από τις επισκέψεις του στην Ελλάδα, φιλοφρονήσεις για το ζεστοί κοινό δημιουργούσαν μία ατμόσφαιρα σχεδόν οικογενειακή.

Corey Taylor Instagram page

Η μπάντα του Taylor, αποτελούμενη από έμπειρους μουσικούς, συμπλήρωσε τέλεια την εμφάνισή του, με το συμπέρασμα να μας οδηγεί στο ότι όλοι μαζί προσέφεραν μία αξέχαστη, μουσική βραδιά. Η άψογη διοργάνωση της Detox Events στο πλαίσιο του Ejekt Festival, συνέβαλε στο γεγονός ότι κάθε παρευρισκόμενος έφευγε με χαμόγελο και όρεξη για το μουσικό καλοκαίρι που ακολουθεί!