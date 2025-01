Οι Fontaines D.C θα είναι οι φετινοί headliners του Release Athens

Τον Δεκέμβριο του 2018 η Primitive Music είχε φέρει για 1η φορά στη χώρα μας, μια νέα μπάντα από το Δουβλίνο, την «Μαύρη λίμνη» που σημαίνει και η λέξη Dubhlind.

Οι Fontaines D.C. έκαναν το sold out στην Death Disco έχοντας μόλις 3 singles στο ενεργητικό τους, με το «Boys in the Better Land» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος, και να παραμένει μέχρι σήμερα highlight σε κάθε εμφάνισή τους!

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025 επιστρέφουν στο Release Athens και δικαιωματικά θα πάρουν τη θέση του headliner. Έχοντας κυκλοφορήσει το «Romance» ίσως το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο show που έχουν δώσει στην Ελλάδα.

Οι πέντε νεαροί δεν πίστευαν πως χωρίς καν ολόκληρο δίσκο θα γέμιζαν ένα -έστω και μικρό-venue στην Ελλάδα. Kι όμως, έξι χρόνια μετά θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη, rock μπάντα της γενιάς τους.

Το ντεμπούτο τους «Dogrel» κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 2019, αποθεώνεται από τους πάντες, και τον Ιούνιο του 2019 θα βρεθούν για 1η φορά στη σκηνή του Release Athens στο πλευρό των headliners New Order και του Johnny Marr. Κάτω από έναν ζεστό ήλιο ήταν απλά συναρπαστικοί με την post-punk ακατέργαστη ορμή τους!

Ο δεύτερος δίσκος τους «A Hero's Death» έρχεται μόλις ένα χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2020, η πανδημία δεν επιτρέπει περιοδείες, ωστόσο η άνοδός τους είναι δεδομένη. Δεν είναι ένα ακόμα trend, είναι αληθινοί! Το επόμενο βήμα τους είναι το «Skinty Fia» την άνοιξη του '22, που πετυχαίνει το 3 στα 3 με ταυτόχρονη ωριμότητα, πάθος και συνεχή εξέλιξη στις συνθέσεις τους.

Στις 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, έγιναν μέρος ενός ονειρικού lineup, μαζί με Nick Cave & The Bad Seeds και Mogwai, κερδίζοντας χιλιάδες νέους οπαδούς.

Μόλις τελείωσαν μια μεγάλη sold-out περιοδεία, παίζοντας πλέον σε αρένες. «Η λέξη ελπίδα είναι αυτή που μου έρχεται όταν ακούω τα νέα μας τραγούδια, κουράστηκα να είμαι κυνικός και πεσιμιστής. Θέλουμε να δώσουμε ελπίδα σε όσους μας ακούνε» δηλώνει ο τραγουδιστής και στιχουργός της μπάντας, Grian Chatten.

Φέτος στις 17 Ιουνίου θα εμφανιστούν μαζί με κορυφαίους εκπροσώπους της dark electronica, Boy Harsher, σε μια φεστιβαλική βραδιά που προβλέπεται συναρπαστική.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Η προπώληση συνεχίζεται εδώ.

Ταυτόχρονα, το Release Athens προσφέρει δύο κορυφαίες rock βραδιές του φετινού καλοκαιριού σε μια top προσφορά!

IDLES, Glass Beams, SPRINTS (18/6, Πλατεία Νερού) + Fontaines D.C. / Boy Harsher & more tba

(27/6, Πλατεία Νερου).

Όλες οι πληροφορίες στο www.releaseathens.gr