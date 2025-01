Οι Σκιαδαρέσες στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη

Γεια σας! Σκιαδαρέσες εδώ. Αν διαβάζεις αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ξέρεις να διαβάζεις. Οπότε μπορείς να διαβάσεις και το παρακάτω. Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στο Block 33, στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Φάνη Ζαχόπουλο, Χάρη Παρασκευά και Αλέξη Στενάκη.

Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί (Δηλαδή θα γυρίσει στον τοξικό πρώην του) Over and out.

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης

Παραγωγή: Imaginart live

Block33

26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη

Ώρα έναρξης: 21.00

Τηλέφωνα Κρατήσεων 2310 533533

Προπώληση εισιτηρίων: 13 ευρώ στο more.com

Ταμείο: 15 ευρώ.