Οι Youth Valley στο Reader: «Φανταζόμαστε τη μουσική μας ως μια αγκαλιά σε ένα αχνό όνειρο»

Γίνεται μια μελωδία και μερικοί στίχοι να σε γεμίζουν ελπίδα αλλά ταυτόχρονα μελαγχολία; Με τους Youth Valley γίνεται. Οι Έλληνες που σχηματίστηκαν ως μπάντα το 2019 στην Αθήνα, είναι αναμφίβολα από τα next big thing της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής.

Μετά την εμφάνισή τους στο Release Athens, έρχονται αυτή τη φορά να μας πιάσουν από το χέρι για ένα μουσικό ταξίδι, στο πλαίσιο του Death Disco Athens Open Air Festival 2023. Εκεί, θα μοιραστούν το stage με μεγαθήρια όπως οι Sisters of Mercy, VNV Nation, Sad Lovers and Giants και σπουδαίες μπάντες όπως οι She Past Away και Selofan.

Το reader.gr μίλησε με το συγκρότημα για την έμπνευσή τους, την πανδημία, το σήμερα και το μέλλον:

Ποια ήταν τα ακούσματα σας και οι πηγές έμπνευσης σχηματίζοντας τη μπάντα;



Σίγουρα συνδυάστηκαν ακούσματα πολλών ατόμων, και αυτό είναι συνήθως και το ενδιαφέρον σε μια μπάντα, ότι ο καθένας φέρνει κάτι διαφορετικό στο τραπέζι. Για την μπάντα, οι πιο κομβικές πηγές έμπνευσης ήταν οι DIIV, the Sound, the Smiths, Radiohead, Sonic Youth, The Smiths, The Cure, Joy Division. Slowdive.



Εκτός από μοναδική και φρέσκια μουσική, επενδύετε και στην «εικόνα» μέσω Instagram ή κλιπ με ιδιαίτερη και ανεπτυγμένη αισθητική. Ποσό σημαντικό το θεωρείτε;



Είναι γεγονός πως μέσα από το ταξίδι μας στη μουσική, αναδύεται σιγά σιγά η επιθυμία μας να βλέπουμε αυτό που κάνουμε ως μια ταυτότητα που μετουσιώνεται και σε άλλες τέχνες/ μορφές και ως εκ τούτου μέσω αυτής της ποικιλομορφίας κιόλας, εξελίσσεται. Μια εξ αυτών είναι και η εικόνα ή οποία λαμβάνει μέρος σε φωτογραφήσεις, σε artwork, σε μουσικά βίντεο, και φυσικά στην εποχή μας και στα social media. Σήμερα μπορεί να είναι το Instagram, αύριο ένα βίντεο κλιπ στο Youtube, μεθαύριο κάτι άλλο. Το οπτικό ερέθισμα πηγάζει από το πως νιώθουμε εμείς ότι μεταφράζεται η μουσική μας με. Στην προκειμένη, με εικόνα. Και αυτή η διαδικασία είναι άκρως σημαντική για τους λόγους που είπαμε και πριν, και όχι μόνο λόγω των καιρών.

Πως επηρέασε η πανδημία την ανάπτυξη της μπάντας μιας και σας βρήκε στην «αρχή» σας;



Σίγουρα δεν μπορούσαμε να το δούμε καθαρά τότε, αλλά είχαμε αρκετό χρόνο να συνθέσουμε και να παράξουμε και τη μουσική μας αλλά και το βίντεο για το πρώτο μας single, Young Sad Lovers. Ήταν σαν να είχε παγώσει ο χρόνος για κάποιο διάστημα και μπορέσαμε να βρούμε έτσι χρόνο να διαθέσουμε για την μουσική μας χωρίς το άγχος της απαιτητικής καθημερινότητας που είχαμε συνηθίσει. Φυσικά, σε επίπεδα ζωντανών εμφανίσεων και προβών, όλα ήταν στο 0, αλλά στην περίπτωσή μας ήμασταν τυχεροί, διότι δεν ήταν η ώρα να το κάνουμε, ούτως η άλλως.

Πώς αισθάνεστε για τη συμμετοχή στο Death Disco festival;



Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ αυτό, όχι μόνο για το ποιόν του, αλλά και για το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά μας εμπιστεύθηκαν ουσιαστικά την έναρξη ενός Φεστιβάλ. Είχε είχε γίνει και πέρυσι με το Release Festival, που ήμασταν, άθελα μας φυσικά, η πρώτη μπάντα που πάτησε στο stage του Release, με κόσμο από κάτω, μετά από μια απουσία δύο χρόνων, λόγω καραντίνας. Παρόλα αυτά επιστρέφοντας στο "ποιόν" του Death Disco, είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ένα τόσο μεγάλο Φεστιβάλ για την αμιγώς underground αγγλόφωνη μουσική της Darkwave / New Wave/ Post Punk παγκόσμιας σκηνής, στην χώρα μας, και το ότι είμαστε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας μας στο πλάι του αγαπητού μας Λεωνίδα Σκιαδά, μας κάνει και διπλά περήφανους.



Πως θα περιγράφατε εσείς οι ίδιοι τη μουσική σας;



Η μουσική μας. Αυτό είναι από μόνο του ήδη μια περιγραφή. Ωστόσο, εμείς όταν την δημιουργούμε ή την αναπαράγουμε ζωντανά, την φανταζόμαστε ως μια αγκαλιά που την αισθάνεσαι σε ένα αχνό όνειρο και σε κάνει να νιώθεις καλά.



Υπάρχουν σήμερα περισσότερες ευκαιρίες για τα ελληνικά συγκροτήματα για να βγουν εκτός Ελλάδος;



Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μάς είναι ξεκάθαρο ακόμη αυτό, κάποιο μυστήριο φαίνεται να πλανάται γύρω από αυτό το ζήτημα. Παρόλα αυτά σκοπεύουμε σύντομα να μάθουμε.