Πέθανε ο DJ και μουσικός παραγωγός Silent Servant (John Juan Mendez) με την εταιρεία που είχε αναλάβει το management του Servant να επιβεβαιώνει τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του σε email που έστειλε στο περιοδικό για την ηλεκτρονική μουσική, Resident Advisor.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του Silent Servant, ο οποίος ξεκίνησε να κάνει dj sets σε ηλικία 16 ετών και πλέον μετρούσε περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Ο John Juan Mendez, όπως ήταν το αληθινό του όνομα, γεννήθηκε στην Κεντρική Αμερική και μεγάλωσε στο Λος Άντζελες. Τα πρώτα ακούσματά του ήταν συγκροτήματα όπως The Smiths, The Cure, New Order και Sonic Youth. Το 1999 ήρθε σε επαφή με τον Καρλ Ο’Κόνορ, τον γνωστό «Regis», έναν από τους ιδρυτές του Birmingham techno ήχου.

Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το 12ιντσο «The Silent Morning» του 2006, μέσω της εταιρείας Sandwell District, στην οποία ο Silent Servant ήταν τεχνικός διευθυντής.

Μετά τη διάλυση της εταιρείας το 2011, η μουσική του κυκλοφόρησε από άλλες εταιρείες, όπως Cititrax, BITE και Hospital Productions. Μάλιστα, η τελευταία κυκλοφόρησε πολυτελείς εκδόσεις βινυλίου με τη μουσική του.

Τον περασμένο Νοέμβριο ο Silent Servant κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ, «In Memoriam», ένα άλμπουμ που χαρακτηρίστηκε ως τα «βαθιά προσωπικά απομνημονεύματα μιας καριέρας 30 και πλέον ετών εξερεύνησης της σκιώδους πλευράς της μουσικής».