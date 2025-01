Πέθανε σε ηλικία 65 ετών η τραγουδίστρια Λίντα Νόλαν μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο

Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι η τραγουδίστρια Λίντα Νόλαν, μέλος του εμβληματικού ποπ συγκροτήματος «The Nolans», πέθανε σε ηλικία 65 ετών, δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της διάγνωση.

Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2005 και παρά το γεγονός ότι βγήκε νικήτρια από τη μάχη το 2011, ο καρκίνος επέστρεψε το 2017, εξαπλώθηκε μέχρι το 2023 είχε φτάσει στον εγκέφαλο της.

Τον θάνατό της ανακοίνωσε ο ατζέντης της, Ντέρμοτ ΜακΝαμάρα, ο οποίος αποκάλυψε ότι η Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα Τετάρτη (15/1), περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το Σαββατοκύριακο η Λίντα Νόλαν είχε μεταφερθεί στο Blackpool Victoria Hospital με πνευμονία και χθες Τρίτη (14/1) έπεσε σε κώμα, αναφέρει το BBC.

Παρά το γεγονός ότι η μάχη της με τον καρκίνο ήταν πολυετής, η ίδια διατηρούσε την αισιοδοξία της. Μόλις τον προηγούμενο μήνα σε συνέντευξή της στη Mirror, είχε δηλώσει:

«Πίστευα ότι τα 60ά μου γενέθλια θα ήταν τα τελευταία μου, αλλά είμαι ακόμα εδώ, πέντε χρόνια μετά. Είναι πιο εύκολο να κάνεις πίσω και να σε πιάνει κατάθλιψη με το όλο θέμα, αλλά εγώ συνεχίζω».

Στο δε προφίλ της στο Twitter το βιογραφικό της έγραφε: «Ζώντας με τον καρκίνο, δεν τον πολεμάω ούτε πεθαίνω από αυτόν».

Ποια ήταν η Λίντα Νόλαν

Η Λίντα Νόλαν έγινε γνωστή μέσα από το συγκρότημα «The Nolans» που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ η φήμη της εκτοξεύτηκε από τα μέσα των '70s χάρη στη συμμετοχή της στο γκρουπ «The Nolan Sisters» που δημιούργησε μαζί με τις αδερφές της, Κόλιν, Μόριν, Μπέρνι, Ντενίζ και Άνν

Ήταν το πρώτο ιρλανδικό συγκρότημα που πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο δίσκους παγκοσμίως, μπαίνοντας στα charts και έχοντας φαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνολικά οι Nolan Sisters πούλησαν 30 εκατομμύρια δίσκους.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του γκρουπ ήταν το «Gotta Pull Myself Together», το «Attention to Me» και το κλασικό «I'm In The Mood for Dancing».

Η Λίντα Νόλαν αποχώρησε από το γκρουπ το 1983, αλλά αργότερα επέστρεψε και έκανε μαζί με τις αδερφές της πολλές εμφανίσεις.