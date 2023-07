Ράντι Μάισνερ: Πέθανε το ιδρυτικό μέλος και μπασίστας των Eagles

Θρήνος επικρατεί στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Αμερικανός μπασίστας, τραγουδιστής και συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος «Eagles», Ράντι Μάισνερ.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε χθες, Πέμπτη (27/07) στην επίσημη ιστοσελίδα των Eagles, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν ως «αναπόσπαστο και καθοριστικό κομμάτι» στην πρώιμη επιτυχία τους.

Ο Μάισνερ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να πέθανε από επιπλοκές στην υγεία του, καθώς υπέφερε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Ποιος ήταν ο Μάισνερ

Ο Μάισνερ, γεννημένος σε μια αγροτική οικογένεια στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ το 1946, μετακόμισε στην Καλιφόρνια και έπαιξε με συγκροτήματα, όπως οι Rick Nelson's Stone Canyon Band και οι Poco, πριν συνιδρύσει τους Eagles το 1971 μαζί με τους Don Henley, Glenn Frey και Bernie Leadon.

Η μουσική τους, κατά βάση, χαρακτηρίστηκε χαλαρό pop-rock ήχο της Δυτικής Ακτής, που κυριάρχησε στα ραδιοκύματα των ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1970, προτού αργότερα κινηθούν προς μια πιο hard rock κατεύθυνση.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1971, με τη συμβολή του Μάισνερ να είναι κομβική, καθώς είχε αναλάβει να κάνει τα φωνητικά στο θρυλικό τραγούδι «Take it to the limit», τους στίχους του οποίου έγραψε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ.

Μεταξύ άλλων, σημαντική ήταν η παρουσία του και στη μουσική σύνθεση σε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του συγκροτήματος, που δεν ήταν άλλο από το «Hotel California».