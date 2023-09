Το reworks ανακοινώνει 14 ακόμη συμμετοχές για την 19η έκδοση του το πενθήμερο 20 - 24 Σεπτεμβρίου 2023.

Μια μεγάλη συνάντηση που θα παρουσιάσει περισσότερα από 40 DJ & Live sets, παρουσιάζοντας το ευρύ φάσμα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής και την σχέση της με άλλες μουσικές τάσεις, αναζητώντας ταυτόχρονα νέες μουσικές γλώσσες θα συμβεί και φέτος στην Θεσσαλονίκη.

Στην πρώτη του ανακοίνωση το φεστιβάλ ανακοίνωσε μια σειρά μεγάλων ονομάτων που μεσουρανούν στο παγκόσμιο στερέωμα όπως οι Paul Kalkbrenner, ARTBAT, Maceo Plex, MATHAME, Μind Against κ.α. Ανακοίνωσε επίσης την μεγάλη συναυλία των Στέρεο Νόβα στην πρώτη τους εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη έπειτα από 27 χρόνια.

Από την πρώτη μέρα έναρξης η πεμπτουσία του reworks πέρα από την παρουσίαση μεγάλων headliners, είναι να δίνει ευκαιρίες και να παρουσιάζει καλλιτέχνες που θα μεσουρανήσουν στο μέλλον. Το φεστιβάλ διαχρονικά έχει παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα περισσότερους από 500 καλλιτέχνες με ενδεικτικά παραδείγματα τους τους Moderat το 2010, τον Nicolas Jaar το 2011, τους Tale Of Us το 2013, τους Bicep το 2014, τους Adriatique το 2016, την Αnfisa Letyago το 2022.

Το reworks με χαρά ανακοινώνει 14 νέες συμμετοχές καλλιτεχνών καλώντας τους επισκέπτες του να τους ανακαλύψουν. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα ξεχωρίσουν με τις εμφανίσεις τους.

2nd Wave of Acts

Με την δεύτερη ανακοίνωση συμμετοχών έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε τους GHEIST, το δίδυμο που τραβά όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον και residents του περίφημου Watergate στο Βερολίνο. Από την μακρινή Ιαπωνία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο πιο σημαντικος House παραγωγος της house από την Απω Ανατολή ο Soichi Terada, δημιουργός του “Sounds From The Far East” θα βρεθεί στην τελευταία ημέρα του reworks κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την φετινή μας διοργάνωση.

Συνδυάζοντας επιρροές, ανοίγοντας νέα φάσματα και συστήνοντας στον κόσμο ένα νέο κύμα αργών down beats και electric garage, οι Red Axes πρωταγωνιστούν έχοντας διαμορφώσει μια νέα μουσική τάση η οποία μεσουρανεί παγκοσμίως συνδυάζοντας, deep-discο, cosmic, punk-funk, house και electro επιρροές. Το reworks τους παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου. Σε συνεργασία με την Gigmit και το πρόγραμμα Rise το φεστιβάλ επίσης παρουσιάζει την Cosmic Cherry από το Βερολίνο την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στο reworks by night λίγο πρίν την μεγάλη συναυλία των GusGus.

Οι Mammal Hands ένα από τα νέα μεγάλα ονόματα της τζαζ, παρουσίασαν το πρότζεκτ τους Sunda Arc για πρώτη φορά στο reworks και την Ελλάδα το 2019. Συνδυάζοντας την jazz με μινιμαλ ηλεκτρονικά στοιχεία κυκλοφόρησαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ το 2022 στην Gondwana records την σημαντικότερη δισκογραφική εταιρεία ανεξάρτητης jazz electronica της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό τον ήχο θα παρουσιάσουν στο reworks την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στο εμβληματικό Κυβερνείο λίγο πριν την μεγάλη συναυλία των Στέρεο Νοβα.



Το reworks το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου θα διαμορφώσει μια σκηνή αφιερωμένη στη νέα τάση της euphoric warehouse Techno παρουσιάζοντας μια πλειάδα εξαιρετικών νέων καλλιτεχνών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Αυστραλία το δίδυμο των X CLUB επηρεασμένοι από το rave κίνημα των ‘90s και συνδυάζοντας διαφορετικά στοιχεία από τη σύγχρονη σκηνή, υπόσχονται ένα εκρηκτικό σετ. Από την σκηνή του Βερολίνου, η Elli Acula είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο ραγδαία ανερχόμενες παρουσίες στον χώρο της techno, με σταθερές εμφανίσεις σε Berghain, Printworks, Fabric και όχι μόνο. Έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο της στο reworks, η Tijana T, με εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως EXIT, Timewarp, Sonus ξεχωρίζοντας, επιστρέφει και εκείνη στο reworks.

Η Ελληνική χορευτική σκηνή στο reworks

Το reworks ανακοινώνει επίσης μερικές ακόμη συμμετοχές από την σκηνή της χώρας μας και της Κύπρου δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση νέων προσώπων. Oι Scot Dech, Everlyn, Unique, sp33dy julie, Paradise X, Pinelopi προστίθενται στα ήδη ανακοινωμένα Ελληνικά ονόματα. Το reworks σταθερά παρουσιάζει την ηλεκτρονική σκηνή της Ελλάδας διατηρώντας ένα ποσοστό της τάξεως του 50% σε εγχώριες συμμετοχές.



Μεγάλα ονόματα στην Θεσσαλονίκη

Το reworks 2023 θα περιλαμβάνει τον Paul Kalkbrenner, έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών. Ένα αγαπημένο σχήμα στην Ελλάδα τους ARTBAT οι οποίοι θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο φεστιβάλ. Ο headliner Maceo Plex, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη έπειτα από 5 χρόνια με τον χαρακτηριστικό του ήχο όπως και οι GusGus οι οποίοι θα μας χορέψουν στο live show τους. Οι Mind Against, Mathame, με την μελωδική τους κατεύθυνση, έρχονται τον Σεπτέμβριο Θεσσαλονίκη! Οι Ben Klock, Ellen Allien, Daria Kolosova, Daniel Avery, MARRØN, θα ταρακουνησουν για τα καλά το reworks με τα δυναμικά τους σετ . Ακόμη περισσότερες διεθνείς συμμετοχές θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα



Line up after 2nd Wave

Paul Kalkbrenner / Maceo Plex / ARTBAT / Stereo Nova / Mind Against / Mathame

Ben Klock / Daniel Avery / GHEIST / Ellen Allien / Red Axes / Soichi Terada / X CLUB.

Sunda Arc / Daria Kolosova / GusGus / MARRØN / Tijana T / Elli Acula / Ison / Momery Ehohroma / Cosmic Cherry / Everlyn / Sp33dy Julie / Scot Dech / Paradise X / ArKI / Pinelopi / Unickue

Περισσότερα ονόματα αλλά και το τελικό πρόγραμμα του reworks θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.



Η Θεσσαλονίκη σημείο συναντήσης φίλων της σύγχρονης μουσικής από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα.

Από τις 20-24 Σεπτεμβρίου η πόλη της Θεσσαλονίκης μέσω του reworks γίνεται το ραντεβού όλης της Ελλάδας για τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. Το reworks το μοναδικό σύγχρονο φεστιβάλ της Ελλάδας με το συγκεκριμένο φορμά, παρουσιάζει διαφορετικές δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης δημιουργώντας ένα μουσικό περίπατο στην Θεσσαλονίκη. Οι χώροι διεξαγωγής του φετινού reworks θα ανακοινωθούν σύντομα.

Eισιτήρια

Ήδη βρίσκονται σε διάθεση τα ειδικά προνομιακά εισιτήρια με πρόσβαση σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ για τις ημέρες 20-23 Σεπτεμβρίου καθώς και τα ατομικά εισιτήρια ημέρας/δράσης.

Μείνετε συντονισμένοι στα social media και το website του reworks για όλες τις ανακοινώσεις που έρχονται.