Τα 5 χειρότερα τραγούδια για το 2024: Στη λίστα Κέιτι Πέρι, Τζένιφερ Λόπεζ και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Το 2024 σε μία εβδομάδα από τώρα θα μας αποχαιρετήσει και λίγο πριν πούμε «καλή χρονιά» ας δούμε ποια θεωρούνται τα πέντε χειρότερα τραγούδια για φέτος, σύμφωνα με τη New York Post.

Τι και αν τα τραγούδησαν μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο και τα παρακάτω τραγούδια κρίθηκαν μάλλον αποτυχίες.

Τζένιφερ Λόπεζ - Dear Ben, Pt. II

Το 2002 η Λατίνα σταρ είχε αφιερώσει το τρίτο της άλμπουμ «This Is Me... Then» στον τότε σύντροφό της, Μπεν Άφλεκ και 22 χρόνια μετά του αφιέρωσε το ένατο άλμπουμ της με τίτλο, «This Is Me... Now» με αφορμή την επανασύνδεση και τον γάμο τους.

Ωστόσο, τόσο το άλμπουμ όσο και το ομώνυμο τραγούδι μάλλον πέρασαν και δεν άγγιξαν το κοινό.

Ice Spice - Think U the Sh*t (F*rt)

Στο τραγούδι Think U the S**t (Fart) η Ice Spice συγκρίνει τον εαυτό της με μια άλλη γυναίκα, η οποία έχει μεγάλο εγωισμό. Το τραγούδι μπορεί να ακούστηκε πολύ στο TikTok, όμως, οι στίχοι του μάλλον το «έκαψαν» αφού μοιραία παραπέμπουν στην τουαλέτα.

Κέιτι Πέρι - Woman's World

Το πολυαναμενόμενο comeback της Κέιτι Πέρι αποδείχθηκε άνθρακας ο θησαυρός, αφού παρότι το promo του Woman's World υποστήριζε ότι επρόκειτο για ένα τραγούδι για τη γυναικεία χειραφέτηση, τα σχόλια που δέχθηκε υποστήριζαν ότι ίσα ίσα στηρίζει όλα τα στερεότυπα για τη γυναίκα.

Το γεγονός δε ότι το τραγούδι είχε την υπογραφή του Dr. Luke, τον οποίο η Kesha κατηγόρησε για σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Τζέισον Ντερούλο & Μάικλ Μπουμπλέ - Spicy Margarita

Ο Τζέισον Ντερούλο κυκλοφόρησε μέσα στο 2024 το πρώτο του άλμπουμ μετά από εννέα χρόνια, συνεργάστηκε με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Νίκι Μινάζ και ο Άνταμ Λέβιν, αλλά σύμφωνα με τη New York Post, το χειρότερο ντουέτο ήταν αυτό με τον Μάικλ Μπουμπλέ με τίτλο, Spicy Margarita.

Το τραγούδι είχε άρωμα από το «κλασικό» Sway του Ντιν Μάρτιν, αλλά όχι την ίδια μαγεία, όπως φάνηκε στην πράξη.

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ - Drown

Το Selfish με το οποίο είχε επιχειρήσει ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ να κάνει το comeback του δεν πέτυχε τον σκοπό του και οι ελπίδες του τραγουδιστή είχαν στηριχτεί στο Drown, αλλά το τραγούδι αποδείχτηκε μία από τα ίδια με άλλα τραγούδια που είχε κυκλοφορήσει ο ίδιος στο παρελθόν χωρίς, όμως, να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί τόσο πολύ όσο εκείνα.

Μετά ήρθε και η σύλληψή του τραγουδιστή για οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ και η εικόνα χάλασε ακόμα περισσότερα.