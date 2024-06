YMCA: Πώς δημιουργήθηκε ο χορός που σχηματίζει τα γράμματα του γνωστού χιτ

Το ΥMCA κυκλοφόρησε το 1978, και μέχρι σήμερα θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά ποπ κομμάτια όλων των εποχών. Το 2020 μάλιστα, εισήχθη στο Hall of Fame των Βραβείων Grammy και επιλέχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για να διασωθεί στο Μητρώο των Εθνικών Ηχογραφήσεων ως μνημείο «πολιτιστικής, ιστορικής, και αισθητικής αξίας».

Οι Village People, το γαλλο-αμερικάνικο συγκρότημα που το ηχογράφησε, υπάρχουν μέχρι σήμερα, αν και μόλις ένα από τα ιδρυτικά τους μέλη παραμένει στη σύνθεση του συγκροτήματος.

Ας θυμηθούμε τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού:

It's fun to stay at the Y.M.C.A.

They have everything for young men to enjoy

You can hang out with all the boys

(....)

You can get yourself clean, you can have a good meal

You can do whatever you feel

Τι είναι το YMCA τελικά; Είναι κάποιο ξενοδοχείο; Τι είναι ακριβώς;

Πρόκειται για τη Young Men's Christian Organization, έναν οργανισμό θρησκευτικού χαρακτήρα, που λειτουργεί ως και σήμερα, περίπου ως μια μεγάλη, θρησκευτική κατασκήνωση.

Τι δουλειά έχει ένα συγκρότημα με queer friendly μουσικό προσανατολισμό, να μιλάει για μια θρησκευτική κατασκήνωση; Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ευφυΐα των Village People!

O Ζακ Μοραγί και ο Βίκτορ Γουίλις, οι δύο μουσικοί που διαμόρφωσαν τον ήχο και τη θεματολογία των στίχων των VP, λάτρευαν να παίρνουν «μάτσο», στερεοτυπικά θέματα, και μοτίβα που δεν περιλάμβαναν ποτέ ομοφυλόφιλα άτομα, και να δημιουργούν διφορούμενα νοήματα.

Στην περίπτωση του YMCA υπάρχουν οι εξής δύο ερμηνείες των στίχων:

1. Η YMCA υμνείται ως ένα σημείο συνάντησης και κοινωνικοποιήσης των νέων.

2. Οι ομοφυλόφιλοι νέοι που περνούν τα καλοκαίρια τους αναζητώντας συντρόφους στην YMCA αποκτούν ορατότητα και εξυμνείται το θάρρος τους.

Πώς δημιουργήθηκε ο χορός με τα χέρια σε σχήμα YMCA

Ήταν 6 Ιανουαρίου 1979, όταν σε επεισόδιο του live μαγκαζίνο American Bandstand, οι Village People παρουσίαζαν τη μεγάλη τους επιτυχία. Χόρευαν και τραγουδούσαν, με τον κόσμο να παραληρεί.

Χόρευαν χτυπώντας παλαμάκια πάνω από τα κεφάλια τους, και το κοινό μέσα στην παραζάλη του, εξέλαβε αυτή την κίνηση ως «κάνουμε τα χέρια μας σε σχήμα Y και πάει λέγοντας».

Όταν ο παρουσιαστής Ντικ Κλαρκ αντιλήφθηκε το νέο αυτό χορευτικό, ρώτησε τα μέλη του συγκροτήματος αν το είχαν προσχεδιάσει. Δεν είχαν την παραμικρή ιδέα, και χαμογελώντας, υποσχέθηκαν πως αυτό θα γινόταν η «επίσημη» χορευτική μανούβρα του κομματιού.