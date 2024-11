Ο Έλληνας σολίστ Λεωνίδας Καβάκος είναι υποψήφιος για βραβείο Grammy

Στη λίστα των υποψηφιοτήτων για τα μουσικά βραβεία Grammy συγκαταλέγεται και φέτος ο διακεκριμένος Έλληνας βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος.

Το άλμπουμ του με τίτλο «Beethoven for Three: Symphony No. 4 And Op. 97, “Archduke”», που κυκλοφόρησε από τη Sony Classical, βρίσκεται ανάμεσα στις υποψηφιότητες για την κατηγορία "Καλύτερη Ερμηνεία Μουσικής Δωματίου/Μικρού Συνόλου".

Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό, το οποίο φέρνει μαζί τρεις κορυφαίους μουσικούς: τον βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο, τον διάσημο τσελίστα Γιο-Γιο Μα και τον διακεκριμένο πιανίστα Εμάνιουελ Αξ.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Οι τρεις κορυφαίοι σολίστες παρουσίασαν το έργο τους σε συναυλία στο Ηρώδειο τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

Η λαμπρή καριέρα του Λεωνίδα Καβάκου

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Λεωνίδας Καβάκος έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς βιολιού, μεταξύ των οποίων οι διαγωνισμοί Sibelius, Paganini, Naumburg και Indianapolis. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει επίσης ηχογραφήσει για δισκογραφικές εταιρείες όπως η Sony/BMG και η BIS.

Ως μαέστρος, υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής της Καμεράτα του Σάλτσμπουργκ και μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης.

Το 2016 ο Καβάκος, ανέβηκε στη σκηνή του Lincoln Center του Μανχάταν για να διευθύνει τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Η τελευταία φορά που Έλληνας μουσικός ανέβηκε στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης ήταν το 1960, όταν ανέβηκε στη σκηνή ο Δημήτρης Μητρόπουλος.