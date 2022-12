Το ενδεχόμενο η... τύχη να του γύρισε την πλάτη, είναι πολύ ορατό για τον Μπρους Γουίλις, σε ό,τι αφορά στην περιπέτεια της υγείας του. Ο χολιγουντιανός αστέρας, που διαγνώστηκε με αφασία, ίσως την απέκτησε ύστερα από ατύχημα που είχε κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Tears of the Sun». Δημοσιεύματα στη Filmstarts και τη Marca κάνουν λόγο για ένα σοβαρό ατύχημα που είχε ο ίδιος το πριν από περίπου 20 χρόνια, το 2003, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Tears of the Sun». Εκεί, αναφέρουν, ίσως κρύβεται η αρχή του κακού αναφορικά με την επιδείνωση της υγείας του.

Συγκεκριμένα, η γερμανική εφημερίδα Filmstarts, στο σχετικό της άρθρο για τον Μπρους Γουίλις γράφει στον τίτλο: «Ενα ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Tears of the Sun» θα μπορούσε να ήταν η αιτία της αφασίας». Συμπληρώνει ότι κατά την διάρκεια των γυρισμάτων το 2003 ένα βλήμα τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο ηθοποιός μάλιστα, τότε φέρεται να μήνυσε τον εκτελεστή παραγωγής, δηλαδή τα Revolution Studios για «ακραίο ψυχικό, σωματικό και συναισθηματικό πόνο», και μαζί και τον διευθυντή ειδικών εφέ, Τζόι Πανκέικ.