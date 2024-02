To Αll of Us Strangers ήρθε την τέλεια στιγμή στις αίθουσες

Ο Άνταμ είναι ένας σαρανταπεντάρης σεναριογράφος με κενό έμπνευσης, που ζει στο Λονδίνο, σε μια πανύψηλη πολυκατοικία γεμάτη απρόσωπα διαμερίσματα. Μια πολυκατοικία άδεια, τόσο όσο η ζωή του αλλά και η σελίδα του.

Όμως ένα βράδυ του χτυπά την πόρτα ο Χάρι, ο οποίος νιώθει το ίδιο μόνος και αποφασίζει να κάνει το πρώτο βήμα για να βρει συντροφιά. Ο Άνταμ αρχικά θα τον απορρίψει, όμως σύντομα οι δυο τους θα ξεκινήσουν μια ερωτική σχέση γεμάτη τρυφερότητα που είναι βγαλμένη από την αξέχαστη φράση της Μαλβίνας: «η δύναμη του καινούριου έρωτα είναι ευθέως ανάλογη με την μοναξιά που προηγήθηκε».

Καθώς η σχέση μεταξύ τους εξελίσσεται, ο Άνταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας. Εκεί, βλέπουμε να ζουν ακόμα οι γονείς του, σαν να σταμάτησε ο χρόνος στην μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια.

Ο Άνταμ έχει σημαδευτεί από το θάνατο των γονιών του -ποιος δεν θα σημαδευόταν άλλωστε- και ως σεναριογράφος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την τέχνη του για να προσεγγίσει την ιστορία τους και τη ζωή του πίσω από όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Αυτή η συνάντηση σ' έναν αόρατο χωροχρόνο θα δώσει στον Άνταμ την ευκαιρία να τους ξαναγνωρίσει, να ξαναχωθεί στο κρεβάτι τους, να τους πει ότι είναι γκέι, να γκρεμίσει τα στερεότυπά τους και να νιώσει την πολυπόθητη αποδοχή που κάθε ΛΟΑΤΚΙ και μη ψυχή, αναζητά εκεί έξω. Και κυρίως, να επουλώσει τα τραύματα μιας γενιάς που έζησε τη δεκαετία του τρόμου του AIDS, ενώ τώρα όλα θεωρητικά έχουν αλλάξει...

Μετά όμως, θα ακολουθήσει και μια δεύτερη τραυματική εμπειρία σε αυτή τη μοναχική ζωή. Ξένος σε σχέση με τους ανθρώπους που έφυγαν και που ποτέ δε θα τον γνωρίσουν όπως είναι στο παρόν και ξένος προς τον εαυτό του και την ίδια τη ζωή, καθώς ο πόνος του τον κρατάει πίσω, παγιδευμένο πίσω από όλα αυτά τα “αν” που τον βασανίζουν.

Το μεγαλείο της ταινίας του Άντριου Χέι έγκειται, κυρίως, στο ότι καταφέρνει εντελώς οργανικά να μας παραδώσει ένα σενάριο-αίνιγμα, που ανήκει στο φάσμα του φανταστικού, αλλά ο θεατής το βιώνει ως κάτι το πραγματικά οικείο. Μαζί με την ατμοσφαιρικότητα της urban φωτογραφίας και τη μουσική που ντύνει αυτή τη μελαγχολία, τα δυνατά χαρτιά του “All of us Strangers” είναι φυσικά το καστ του. H Κλερ Φόι κι ο Τζέιμι Μπελ υποδύονται τους γονείς, ο Πολ Μεσκάλ για ακόμη μια φορά αποδεικνύει το μεγαλείο του μετά το Normal People και το Aftersun, αλλά δικαιωματικά όλα τα φώτα είναι πάνω στον Άντριου Σκοτ.

Η ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου. Την ημέρα που η ιστορία της χώρας μας πήρε μια διαφορετική στροφή, όσο και αν κάποιοι δεν τη βλέπουν, όσο και αν κάποιοι δεν την αναγνωρίζουν. Την ημέρα λοιπόν, που υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, βγήκε το All of us Strangers στις αίθουσες.

Ο Άνταμ είναι ένας από εμάς, που έζησε με την απωθημένη του επιθυμία να μοιραστεί με τους γονείς του τον πραγματικό του εαυτό. Να μοιραστεί τον εσωτερικό αγώνα που έχει καταβάλει κάθε ΛΟΑΤΚΙ άτομο για να αντισταθεί στο μαύρο, στο μίσος και στη ντροπή. Να μοιραστεί την αλήθεια της ψυχής του και να δείξει πια, περήφανα τον άνθρωπο στον οποίο εξελίχθηκε και τον γκέι άνδρα που δεν γνώρισαν ποτέ.

Ο Άνταμ έζησε κουβαλώντας αυτό το απωθημένο και αυτή τη ματαίωση, και το λυτρωτικό του coming out δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Ο πόνος που βίωνε ως παιδί πίσω από τις κλειστές πόρτες συσσωρεύτηκε μέσα του σαν βαρίδι. Και για εκείνον αυτές οι πόρτες δεν άνοιξαν ποτέ, για να μπει ο πατέρας του και να απαλύνει τον πόνο με μια αγκαλιά. Ίσως, μέρα με τη μέρα αυτή η ιστορία να γίνει όλο και πιο σπάνια, για τον κάθε Άνταμ εκεί έξω.

Το All of Us Strangers είναι μια ταινία για το τραύμα. Για το τραύμα που επισκεπτόμαστε ξανά όταν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε ή όταν η ζωή μας φέρει σε ένα σημείο που πρέπει να κοιτάξουμε τα τραύματα που ποτέ δεν καταφέραμε να επουλώσουμε.Η μοναξιά και το τραύμα είναι δύο υπαρκτές εκφάνσεις του gay βιώματος που όλοι πιστεύουμε ότι λόγω των κατακτήσεων της κοινότητας τα τελευταία χρόνια έχουν εξαλειφθεί, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

To All of Us Strangers προσεγγίζει τις δύο αυτές θεματικές σε βάθος, δημιουργώντας μια ταινία με πολλές αναγνώσεις. Είναι μια αλληγορική ιστορία των φαντασμάτων που πλάθουμε στο μυαλό μας και που αγγίζει όσα κρύβουμε στις πιο σκοτεινές γωνιές της ψυχής.