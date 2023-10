Burt Young: Κολλητός του Ρόκι, μποξέρ και καλλιτέχνης – Ποιος ήταν ο θρυλικός «Πόλι»

Ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, η φιγούρα του οποίου συνδέθηκε άρρηκτα με τη δεκαετία του 80' και τα τέλη των 70's, έφυγε από τη ζωή. Ο λόγος για τον Gerald Tommaso DeLouise, γνωστό στο ευρύ κοινό με το όνομα Burt Young.

Ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός που υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία τον «Paulie Pennino», τον κουνιάδο και καλύτερο φίλο του Ρόκι Μπαλμπόα στη θρυλική σειρά ταινιών, Rocky. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Burt Young ως «Πόλι» ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 1979, για τη συμμετοχή του στο πρώτο Rocky.

Εκτός από τα επικά φιλμ με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε σε ρόλο μποξέρ, ο Μπερτ Γιανγκ εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες όπως το Chinatown (1974), The Gambler (1974), The Killer Elite (1975), Convoy (1978), Uncle Joe Shannon (1978), Once Upon a Time in America (1984), The Pope of Greenwich Village (1984), A Summer to Remember (1985), Back to School (1986), Last Exit to Brooklyn (1990), Mickey Blue Eyes (1999), Transamerica (2005), Win Win (2011) και Bottom of the 9η (2019).

Burt Young: Από το Κουίνς

Ο Γιανγκ γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1940 και μεγάλωσε στη γειτονιά Κορόνα του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας του, Μάικλ Ντελούιζ, ήταν δάσκαλος σε γυμνάσιο και είχε ιταλικές ρίζες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οYoung υπηρέτησε στο Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1957 έως το 1959. Σύμφωνα με όσαέχουν γίνει γνωστά, στο Σώμα Πεζοναυτών, πυγμαχούσε τακτικά και θρυλείται ότι νίκησε σε 32 από τους 34 αγώνες που έδωσε. Η έφεσή του στην πυγμαχία, οι ιταλικές επιρροές από την οικογένειά του και φυσικά το ταλέντο του, ήταν τα βασικότερα εφόδια του Γιανγκ, που καθιερώθηκε στον αμερικάνικο κινηματογράφο.

Ο Μπερτ Γιανγκ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό υποδυόμενος σκληροτράχηλους ιταλοαμερικανούς χαρακτήρες της εργατικής τάξης. Το αποκορύφωμα, φυσικά, ήταν ο ρόλος του ως Πόλι, φίλος και κουνιάδος του Rocky Balboa, Paulie στο Rocky (1976).

Burt Young | Shutterstock

Μάλιστα, είναι ένας από τους τέσσερις ηθοποιούς (οι άλλοι τρεις είναι ο Sylvester Stallone, ο Stu Nahan και ο Tony Burton) που έχουν εμφανιστεί και στις έξι πρώτες ταινίες του Rocky. Ο Young, πάντως, δεν έπαιξε στην ταινία Creed του 2015, καθώς, σύμφωνα με την αφήγηση στο φιλμ, ο χαρακτήρας περιγράφηκε ότι πέθανε το 2012.

Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του Young:

The Rockford Files

Baretta

Law & Order

Walker

Texas Ranger

All In The Family

M*A*S*H

Miami Vice

Επιπλέον, ο Γιανγκ εμφανίστηκε στη θρυλική σειρά The Sopranos ως πατέρας του Bobby Baccalieri.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017, ο Γιανγκ επέστρεψε στη θεατρική σκηνή ως ηλικιωμένος μαφιόζος στο The Last Vig, ένα έργο που έγραψε ο Dave Varriale. Η παράσταση παίχθηκε από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 19 Φεβρουαρίου 2017, στο The Zephyr Theatre του Λος Άντζελες.

Burt Young: Ζωγράφος και συγγραφέας

Εκτός από ταλαντούχος ηθοποιός σε απαιτητικές ταινίες, ο Young ήταν και ζωγράφος. Έργα τέχνης του μάλιστα έχουν παρουσιαστεί σε γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Ως καλλιτέχνης, συνεργάστηκε με τον συγγραφέα Gabriele Tinti, για τον οποίο σχεδίασε το εξώφυλλο της ποιητικής συλλογής All Over, καθώς και την εικονογράφηση του βιβλίου τέχνης A Man.

Μάλιστα, μερικοί από τους πίνακες του Young εμφανίστηκαν σε μια σκηνή στο Rocky Balboa όταν η Paulie απολύεται από το εργοστάσιο συσκευασίας κρέατος.

Ο Young ήταν επίσης συγγραφέας και μάλιστα είχε γράψει δύο κινηματογραφικά σενάρια και ένα ιστορικό μυθιστόρημα 400 σελίδων με το όνομα Endings . Επίσης, ο πολυτάλαντος Young Έγραψε δύο θεατρικά έργα: SOS και A Letter to Alicia and the New York City Government from a Man With a Bullet in His Head. Ο Young είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με την εστίαση, καθώς ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Μπρονξ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης το 1984.

Σε γενικές γραμμές ο Γιανγκ ζούσε πάντα κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας και απέφευγε τις κοσμικές εμφανίσεις. Από τα λίγα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για την προσωπική του ζωή, είναι ότι η σύζυγός του, Γκλόρια, πέθανε το 1974. Επιπλέον, είχε μια κόρη και έναν εγγονό και έμενε στο Πορτ Ουάσιγκτον της Νέας Υόρκης.

Rocky | Shutterstock

Burt Young: Ποιος ήταν ο «Πόλι»

Ο Paul «Paulie» Pennino είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του Adrian και ο καλύτερος φίλος του Rocky Balboa, αργότερα κουνιάδος του όταν ο Rocky παντρεύεται την Adrian.

Εργάζεται σε μια μονάδα παραγωγής κρέατος και έχει πρόβλημα με το ποτό. Τείνει προς την αυτολύπηση, την ανωριμότητα και τις συναισθηματικές εκρήξεις.

Αν και νοιάζεται για τους φίλους και την οικογένειά του, συχνά ζηλεύει την ευτυχία και την επιτυχία τους και αισθάνεται ότι του οφείλουν. Αν κάποιος προσβάλει τον Ρόκι, συνήθως αντιδρά με θυμό και προσβολές. Επίσης, ο Paulie κάνει ρατσιστικό σχόλιο στο Rocky III, καθώς δήλωσε ανοιχτά ότι δεν του άρεσε κανένας από τους μαύρους μποξέρ στο γυμναστήριο όπου κάποτε προπονούνταν ο Apollo Creed. Λέει επίσης στον Rocky ότι «το ιταλικό φαγητό που μαγειρεύεται από ένα σωρό Μεξικανούς δεν είναι τόσο ιδιαίτερο». Ο Rocky περιγράφει τον Paulie στο Rocky III ως «τρελό αδερφό».

Ο Paulie σύστησε την αδερφή του, Adrian, στον Rocky και γενικά ενθάρρυνε τη σχέση τους. Ο Πόλι φαίνεται ότι πέθανε στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Τάφηκε δίπλα στην Adrian.

Ο Ρόκι επισκέπτεται τον τάφο του στα γενέθλιά του και αφήνει ένα μπουκάλι με το αγαπημένο του ποτό στην ταφόπλακα. Όταν ο Donnie Creed μετακομίζει με τον Rocky, αυτός μένει στην παλιά κρεβατοκάμαρα του Paulie.