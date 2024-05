Dancing for the Devil: To νέο true crime ντοκιμαντέρ του Netflix

Είναι δύσκολο να σε «κερδίσει» ένα ντοκιμαντέρ –ειδικά αν είναι ολόκληρη σειρά. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον σενάριο, να μην κουράζουν οι συνεντεύξεις, να μοιάζει και λίγο με μυθοπλασία για να μη σε κουράζει– και το Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult του Netflix, τα έχει όλα.

Η υπόθεση ξεκινά κλασικά: με μία εξαφάνιση. Τα ίχνη μίας νεαρής χορεύτριας χάνονται, λίγο αφότου ξεκίνησε να συνεργάζεται με το πρακτορείο 7M, ένα πρακτορείο που, όπως αποδείχθηκε, ήταν και εκκλησία και αίρεση.

