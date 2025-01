Η ταινία που έχει χαρακτηριστεί ως η χειρότερη του 2025 είναι πρώτη στο Netflix

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες που η νέα ταινία Back In Action ήταν διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix, εκτοξεύθηκε στην πρώτη θέση στις προτιμήσεις των θεατών παγκοσμίως.

Αυτό εξηγείται από μια σειρά διαφορετικών λόγων. Αρχικά, η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή της Κάμερον Ντίαζ σε ταινία, για πρώτη φορά μετά το Annie, Sex Tape and The Other Woman του 2014. Επίσης πρόκειται για μια κωμωδία δράσης που συνδυάζει το θρίλερ κατασκοπείας. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Σεθ Γκόρντον, ενώ πλάι στην Ντίαζ, συμπρωταγωνιστεί ο πράγματι ταλαντούχος Τζέιμι Φοξ.

Ωστόσο, η κριτική για την ταινία από τα διεθνή μέσα κινείται γύρω από την εξής παραδοχή: Είναι από αυτές τις ταινίες που παίζει από πίσω, όσο εσύ ασχολείσαι με κάτι άλλο.

Το πιο συνηθισμένο σχόλιο που είδαμε στα social media μεταξύ των θεατών ήταν ότι η ταινία «δεν είχε τίποτα καινούργιο και σύγχρονο» και ακολουθεί την προβλέψιμη φόρμουλα άλλων ταινιών δράσης που κυκλοφόρησαν πριν από αυτήν.

Στο X, ένας θεατής έγραψε: «Είναι μόλις Ιανουάριος, αλλά είμαι σίγουρος πως με την παρακολούθηση του Back In Action ότι έχω δει τη χειρότερη ταινία του 2025»

Το Back in Action έχει συγκεντρώσει ένα θλιβερό 24% στο Rotten Tomatoes από δεκάδες κριτικούς, αρκετά χαμηλό ακόμα και για τις αυθεντικές ταινίες του Netflix συχνά με χαμηλή βαθμολογία. Η βαθμολογία κοινού είναι κάπως καλύτερη με 64%, αλλά στο πλαίσιο των συνήθως υψηλότερων βαθμολογιών κοινού, αυτό δεν είναι κάτι αξιόλογο.

Η ταινία πράγματι δεν αποτελεί κάποιο φιλόδοξο εγχείρημα ούτε φέρνει κάποια πρωτοτυπία, ωστόσο πολλοί αρκούνται στο γεγονός ότι είναι από αυτές τις ταινίες που σε κάνουν να περνάς όμορφα και αποφορτίζεσαι. Άλλωστε όπως όλα έτσι και οι ταινίες, είναι καθαρά υποκειμενικό ζήτημα.

Δείτε το τρέιλερ: