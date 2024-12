Love Actually: 21 χρόνια μετά οι θαυμαστές ανακάλυψαν μια κρυφή λεπτομέρεια

Έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε που το Love Actually έκανε πρεμιέρα και συστήθηκε στους σινεφίλ. Ο Ρίτσαρντ Κέρτις, που προηγουμένως είχε χαρίσει επιτυχίες όπως το «Mr. Bean» και το «Notting Hill», σκηνοθέτησε τη χριστουγεννιάτικη κομεντί, η οποία έγινε από τις πιο αγαπημένες του κόσμου. Μέχρι σήμερα, οι θεατές την βλέπουν ως παράδοση κάθε χρόνο, τέτοια εποχή.

Το Love Actually ή θα σου αρέσει ή θα το βαρεθείς. Αλλά ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει δει ολόκληρη την ταινία, γνωρίζει σκόρπιες σκηνές που έγιναν γνωστές όλα αυτά τα χρόνια.

Το «Τo me, you are perfect», που έγραψε ο Μαρκ στην Τζούλιετ, κάνοντάς της ερωτική εξομόληγηση, είναι σίγουρα μία εξ αυτών. Χρόνια αργότερα όμως, οι θαυμαστές εντόπισαν μία κρυφή λεπτομέρεια βλέποντας την ταινία, που τους έκανε να συγκινηθούν ακόμα περισσότερο.

