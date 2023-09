Πώς η απεργία του Χόλιγουντ «απειλεί» την αγαπημένη σου σειρά

«Σε τέτοιες καταστάσεις, όπου το τέλος δεν είναι ορατό, υπάρχει μια ξεχωριστή αίσθηση βασανιστηρίου. Είναι σαν να ζούμε ένα νέο κεφάλαιο πανδημίας» δήλωσε στο VOX, η Μέγκαν Πλέτιτσα, σεναριογράφος, με πιο πρόσφατη δουλειά την κωμωδία Sillicon Valley, που προβλήθηκε επιτυχώς από το HBO.

Παρ' όλα αυτά, η Μέγκαν δεν έχει καμία πρόθεση να αποσχιστεί από το μπλοκ των 11.500 σεναριογράφων του σωματείου Writers Guild of America, που βρίσκονται σε απεργία από τις 2 Μαϊου μέχρι σήμερα.

Από τις 14 Ιουλίου, και το σωματείο των 160.000 ηθοποιών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε αμερικάνικες παραγωγές Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) βρίσκεται επίσης σε απεργία, αφού διαπιστώθηκαν αγεφύρωτες διαφορές με το αντίστοιχο σωματείο των παραγωγών σινεμά και και τηλεόρασης (AMP-TP, Alliance of Motion Picture and Television Producers). Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η οικονομία της πολιτείας της Καλιφόρνια μετρά απώλειες που κυμαίνονται στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μια ερώτηση πλανάται πάνω από τα κεφάλια όλων.

Και τώρα;

Υπάρχουν αναφορές πώς το σωματείο των σεναριογράφων βρίσκεται σε κάποιες τυπικές έστω, συζητήσεις με τους παραγωγούς. Σε αυτές όμως, δεν συμμετέχουν οι ηθοποιοί, οι οποίοι κρατούν μια ακόμα πιο σκληρή στάση.

Το σωματείο των παραγωγών από την άλλη, ακούγεται ότι θα κρατήσει στάση αναμονής στις διαπραγματεύσεις «μέχρι να χάσουν κάποιοι τα σπίτια τους».

Μα τι ζητάνε και απεργούν;

Από το House of Cards και μετά, το streaming σειρών έγινε παγκόσμια μόδα! Έκτοτε, οι σειρές και οι ταινίες που προβάλλονται σε πλατφόρμες streaming γίνονται ολοένα και πιο ακριβές, ενώ τα στοιχεία θέασης τους παραμένουν κατά κύριο λόγο μυστικά, άρα και η απήχηση που έχουν στο κοινό. Αυτό που παραμένει αμετάβλητα (απελπιστικά) χαμηλό, είναι οι αποζημιώσεις των ηθοποιών από τις εκατομμύρια φορές που στριμάρονται οι παραγωγές τους στις πλατφόρμες.

Αυτά τα «δικαιώματα» σύμφωνα με τους ηθοποιούς, σε μια βιομηχανία που διαρκώς εισπράττει υπερκέρδη, πρέπει να αυξηθούν αρκετά. Προτείνουν να υπάρξει ένα «σύστημα» το οποίο θα τους καταβάλλει πληρωμές ανάλογα με το πόσο δημοφιλής είναι η κάθε παραγωγή στις πλατφόρμες streaming.

Παρόμοιο πρόβλημα ισχύει και με την περίπτωση των σεναριογράφων, οι οποίοι μέχρι πρότινος αμείβονταν με την MBA (Minimum Basic Agreement), την Ελάχιστη Βασική Συμφωνία, μια σύμβαση που υφίσταται από το 1960 και αφορά εργαζόμενους στην τηλεόραση.

Πρόσφατα, η παραγωγή της late night εκπομπής του Τζον Στιούαρτ, που προβάλλεται από την πλατφόρμα streaming Apple TV+ ζήτησε από τους σεναριογράφους (που δεν τους κάλυπτε η MBA) να διαπραγματευτούν ξεχωριστές αμοιβές, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε late night εκπομπών συμβατικών τηλεοπτικών καναλιών, όπως το CBS.

Τελικά, οι εργαζόμενοι της εκπομπής του Στιούαρτ δέχθηκαν αρκετά χαμηλότερες αμοιβές, σε σχέση με τους συναδέλφους τους στη συμβατική τηλεόραση.

Εκτός αυτού, οι σεναριογράφοι, βλέποντας τα εργαλεία τύπου ChatGPT να αποκτούν ενεργό ρόλο στη δημιουργία περιεχομένου (πχ memes, viral videos) έκριναν πως έπρεπε να ζητήσουν εγγυήσεις πως η τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνει συμπληρωματικό εργαλείο στη δουλειά τους και δεν θα εξελιχθεί σε κανονικό ανταγωνιστή. Επιπρόσθετα, οι σεναριογράφοι απαιτούν ώστε τα μίνι δωμάτια των τριών - τεσσάρων σεναριογράφων που δουλεύουν στην ανάπτυξη ενός προϊόντος μυθοπλασίας, να μεγαλώσουν ξανά, και να διαθέτουν τουλάχιστον έξι επαγγελματίες σεναριογράφους. Τα «Φιλαράκια» κάποτε, είχαν 12.

Πιέσεις

Ο Ντέιβιντ Σάιμον, δημιουργός της θρυλικής σειράς The Wire, και μέλος της επιτροπής διαπραγμάτευσης, έχει αποκαλύψει πως τα γραφεία μάνατζερ προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις στους σεναριογράφους ώστε να υποκύψουν και να πάρουν ότι τους δίνεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από την άλλη, η τομέαρχης οικονομικών της πολιτείας της Καλιφόρνια, Φιόνα Μα, με επιστολές της προς την ένωση παραγωγών, πιέζει εκ νέου, ώστε να δείξουν μια λίγοτερο σκληρή στάση και να αποδεχθούν τα αιτήματα ηθοποιών και σεναριογράφων, υπογραμμίζοντας πως η απεργία πλήττει το σύνολο της βιομηχανίας του κινηματογράφου, από τους μακιγιέρ, μέχρι τους σκηνογράφους και τους βοηθούς παραγωγής.

Ο Μπομπ Άϊγκερ, CEO της Disney, κατηγόρησε τους απεργούς για έλλειψη ρεαλισμού ως προς τα αιτήματα τους. Στη συνέχεια όμως, δήλωσε πως «δεσμεύεται προσωπικά» για να βρεθεί λύση.

Οι σεναριογράφοι και οι παραγωγοί έχουν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τουλάχιστον μια φορά - στις αρχές του περασμένου μήνα - έκτοτε όμως, δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Τι σημαίνει αυτό για τις αγαπημένες σου ταινίες/σειρές

Οι παραγωγές που έχουν «παγώσει» τα γυρίσματα τους, μέχρι στιγμής, είναι οι εξής:

Abbott Elementary, Andor, American Horror Story, The Chi, Cobra Kai, Daredevil: Born Again, Family Guy, Good Omens, Hacks, House of the Dragon, The Last of Us, The Old Man, Saturday Night Live, Severance, Stranger Things, The Penguin, Yellowjackets, Yellowstone:1923.

Η λίστα θα μεγαλώσει κι άλλο, όσο συνεχίζεται η απεργία.

Νέες παραγωγές ταινιών ανακοινώνονται, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ένδειξη για το πότε θα γίνουν τα γυρίσματα.

Κάθε ηθοποιός/σεναριογράφος που ανήκει στα σωματεία που βρίσκονται σε απεργία, απαγορεύεται να λάβει μέρος σε ενέργειας επικοινωνίας/προώθησής της δουλειάς του. Κάποιοι, όπως η Σελένα Γκόμεζ, παραβίασαν αυτόν τον κανόνα ήδη.

Πότε θα τελειώσει όλο αυτό;

Οι πιο απαισιόδοξοι τοποθετούν τη λήξη της απεργίας στις αρχές της νέας χρονιάς (!).