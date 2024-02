Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε διπλό σπασουάρ για να μην αγγίζει την Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ χρειάστηκε «επιπλέον προστασία» όταν γύριζε τις ερωτικές σκηνές με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ στην ταινία «The Way We Were» (Τα καλύτερά μας χρόνια). Ο 86χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέρεται να ανάγκασε τον εαυτό του να φορέσει δύο ζευγάρια εσώρουχα για να «προστατευτεί» από την διάσημη τραγουδίστρια, σήμερα 80 ετών, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Το βιβλίο «The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen» του Ρόμπερτ Χόφλερ, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, εξιστορεί τα γυρίσματα της ρομαντικής ταινίας του 1973.

Η Στρέιζαντ φέρεται να ήταν «ξετρελαμένη» με τον Ρέντφορντ, ο οποίος έπρεπε να φορέσει «δύο αθλητικά σπασουάρ» πριν τα γυρίσματα, γράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο, σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύονται στην Daily Mail.

