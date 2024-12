Σάτιρα και παλιό καλό Χόλιγουντ: Οι Χριστουγεννιάτικοι θησαυροί του Ertflix

Οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες, ιδίως για τους φαν του είδους, είναι ένας συναρπαστικός κόσμος πλημμυρισμένος από χιόνι, λαμπάκια, γιρλάντες, ρομάντζα, τραγούδια, χορούς ή περιπέτειες.

Παράλληλα, όμως -πάντα ιδίως για τους φαν του είδους- είναι και μια μακρά, πικρή ιστορία, επαναλαμβανόμενων, υπερστολισμένων και παντελώς αδιάφορων ρομαντικών κομεντί, όπου συνήθως η πρωταγωνίστρια έχει μόλις χωρίσει ή χάσει τη δουλειά της ή κληρονομήσει ένα παλιό αρχοντικό, στάβλο, φάρμα ή καφέ σε μια μικρή πόλη, όπου θέλοντας και μη θα περάσει τα Χριστούγεννα, για να ανακαλύψει τελικά τη μαγεία της γιορτής, συν τον έρωτα, στο πρόσωπο του αγαπημένου των παιδικών της χρόνων ή ενός γοητευτικού, δίμετρου γραμμωμένου single, με τον οποίο μπορεί και να έχει κόντρα -αλλά μην ανησυχείτε, στο τέλος θα τα βρουν και θα φιληθούν κάτω από το γκι…

Είναι τόσο προβλέψιμες, τόσο βαρυφορτωμένες με στολίδια, ζεστές σοκολάτες, τζίντζερμπρεντ και γλυκερή χριστουγεννιάτικη θαλπωρή, και τόσο πολλές οι παρόμοιες ταινίες, που προβάλλονται αυτή την εποχή στις συνδρομητικές πλατφόρμες, που δυσκολεύεσαι να αναγνωρίσεις αυτές που τουλάχιστον βλέπονται. Πόσο μάλλον, αυτές που μπορούν να χρωματίσουν με διασκέδαση, θέαμα, χορούς και μουσικές τις μέρες των γιορτών.

Τα καλά νέα είναι ότι εντοπίσαμε στο εορταστικό πρόγραμμα του Ertflix, πέρα από τις στερεοτυπικές Χριστουγεννιάτικες αισθηματικές κωμωδίες των τελευταίων χρόνων, και κάποιους “θησαυρούς”, από τη χρυσή εποχή του παλιού Χόλιγουντ, και όχι μόνο.

Λάμψη και νοσταλγία παλιού Χόλιγουντ

Πρώτη -και καλύτερη- το “Christmas in Connecticut” (“Ό,τι ποθώ για απόψε”), η ρομαντική κωμωδία του 1945 με την Μπάρμπαρα Στάνγουικ στον ρόλο δημοσιογράφου, που καθώς παριστάνει την τέλεια μαγείρισσα, υποχρεώνεται από τον εκδότη της να προσφέρει παραδοσιακά οικογενειακά Χριστούγεννα σε ήρωα του πολέμου.

Ασπρόμαυρη μαγεία, κωμικές παρεξηγήσεις και ειδυλλιακή Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, συνθέτουν τη διαχρονική της γοητεία, που της δίνει μια θέση στις πιο δημοφιλείς Χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών.

Η μεγάλη εμπορική επιτυχία, που σημείωσε, γέννησε μια ραδιοφωνική διασκευή αλλά και το κινηματογραφικό remake του 1995, που σκηνοθέτησε ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ και σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να συναγωνιστεί τη γοητεία του αυθεντικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χαρακτηριστική μελωδία των τίτλων, που ακούγεται και ως τραγούδι από τον Ντένις Μόργκαν, είναι ο ρυθμός που συνοδεύει τον Μπαγκς Μπάνι στα καρτούν των Looney Tunes.

Τριάδα μιούζικαλ με λαμπερούς πρωταγωνιστές

Ένα από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ της χρυσής εποχής των σταρ του παλιού Χόλιγουντ είναι το “Cover girl” (“Σαν τα παραμύθια”) του 1944, με τον Τζιν Κέλι και τη σαγηνευτική Ρίτα Χέιγουορθ, λίγο πριν τη “Τζίλντα”, στο ρόλο χορεύτριας που γίνεται διάσημη ύστερα από ένα διαγωνισμό.

Γεμάτο μουσικές, χορούς, τραγούδια, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ήταν το πρώτο Technicolor μιούζικαλ για την Columbia, που ανέδειξε σε πρώτου μεγέθους αστέρια τον Κέλι και τη Χέιγουορθ.

Υποψήφιο για πέντε Όσκαρ, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης, με τραγούδια όπως το “Long ago”, που ερμηνεύτηκε στη συνέχεια από πολλούς καλλιτέχνες (από τον Μπινγκ Κρόσμπι μέχρι τον Πέρι Κόμο).

Ο χαρακτήρας που ερμηνεύει ο Κέλι, μάλιστα, επανεμφανίστηκε το 1980 στην ταινία “Ξαναντού”, όπου ο Τζιν Κέλι έκανε και την τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση.

Άλλη μια κλασική στιγμή του αμερικανικού old Hollywood μιούζικαλ, που συνοδεύει τα Χριστούγεννα στο ERTflix, είναι το “You were never lovelier” (“Στον ίλιγγο του χορού”) του 1942. Εδώ έχουμε μια μουσικοχορευτική παραλλαγή του στόρι δύο νέων που ερωτεύονται, αλλά ο πατέρας της νύφης δεν εγκρίνει τον γαμπρό, όπως έχουμε και το δίδυμο των Φρεντ Αστέρ – Ρίτα Χέιγουορθ, που η Columbia ήθελε να καθιερώσει ως ζευγάρι.

Η ταινία προσφέρει ασπρόμαυρο ρομάντζο, μουσικές, χορευτικά και δύο τραγούδια που έκαναν τη δική τους ξεχωριστή επιτυχία, το “Deadly beloved” σε ερμηνεία Φρεντ Αστέρ, που ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ και το “I’m old fashioned” (σε ερμηνεία της Ναν Γουίν, που ντούμπλαρε φωνητικά τη Χέιγουορθ στα τραγούδια).

Την τριάδα των μιούζικαλ με τη Ρίτα Χέιγουορθ συμπληρώνει το “You’ll never get rich” (“Ποτέ δεν θα πλουτίσεις”) του ‘41, πάλι με το δίδυμο Αστέρ – Χέιγουορθ και με τη γνωστή συνταγή του ρομάντζου με φόντο χορούς, τραγούδια και φαντασμαγορικά σκηνικά. Το τραγούδι, που ξεχώρισε και συνέχισε την πορεία του ήταν το “Since I Kissed My Baby Goodbye” σε μουσική και στίχους Κόουλ Πόρτερ.

Μουσικοχορευτική σάτιρα για την ποπ από τα ‘60s.

Αφήνουμε πίσω μας το παλιό Χόλιγουντ, για να πάμε σε μια μουσικοχορευτική κωμωδία των ‘60s, με τίτλο “Bye Bye Birdie” (“Ο πειρασμός”) και πρωταγωνιστές τους Ντικ Βαν Ντάικ (ένα χρόνο πριν “ταυτιστεί” με τον Μπερτ στη “Μαίρη Πόπινς”), Αν Μάργκρετ και Τζάνετ Λι.

Ανάλαφρη, μα έξυπνη κι αξέχαστη κινηματογραφική σάτιρα για την ποπ μουσική, βασίστηκε στο ομώνυμο βραβευμένο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, που είχε ως πηγή έμπνευσης το στράτευση του Έλβις Πρίσλεϊ.

Από τις πιο πετυχημένες εμπορικά ταινίες της εποχής (1963), κληροδότησε πολλά τραγούδια, με διασημότερο όλων το “Put On a Happy Face” με τους Ντικ Βαν Ντάικ και Τζάνετ Λι.

Μια διαφορετική Σταχτοπούτα

Κλείνουμε με ένα παραμύθι, κλασικό, αλλά σε μια όχι και τόσο κλασική εκδοχή, τη μουσικοχορευτική “Σταχτοπούτα” του 2021. ΟΚ, έχουμε σίγουρα δει και πολύ καλύτερες μεταφορές του μύθου, όμως η διασκευή με την Καμίλα Καμπέλο σε ρόλο Σταχτοπούτας, που θέλει να γίνει σχεδιάστρια μόδας, τον Πιρς Μπρόσναν στο ρόλο του βασιλιά και τον Μπίλι Πόρτερ ως νεράιδα νονά, έχει καλές στιγμές, θέαμα και πολύ μουσική (συνδυάζοντας καινούρια με παλιά κι αγαπημένα κομμάτια), με κορυφαίο τραγούδι τη διασκευή του “Somebody to love” των Queen. Κι από τα Χριστουγεννιάτικα ρομάντζα της σειράς, είναι σαφώς προτιμότερη.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει μεγάλη επιλογή σε αισθηματικές κομεντί, με αυτήν που κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον να είναι το “A Cowboy Christmas romance” (“Χριστουγεννιάτικο ρομάντζο”) του 2023.

Το Ertflix μπήκε και επισήμως σε πνεύμα Χριστουγέννων από τις 7/12, μέσω του EΡΤChristmas, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα Χριστούγεννα και θα προσφέρει κάθε απόγευμα, από τις 6 και μετά, back to back σε live streaming, τέσσερις ταινίες για όλη την οικογένεια, οι οποίες μετά τη μετάδοσή τους, θα είναι διαθέσιμες για on demand θέαση.