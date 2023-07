Τα βραβεία Emmy αναβάλλονται εξαιτίας της μαζικής απεργίας του Χόλιγουντ

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Τα βραβεία Emmy δεν θα προβληθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, όπου ήταν η προγραμματισμένη ημερομηνία, αλλά θα πάνε μάλλον για τον επόμενο Ιανουάριο.

Αν και δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εφόσον μιλάμε για δύο μήνες μετά, σε μία χρονική περίοδο όπου το Χόλιγουντ παραλύει από τη μαζική απεργία των σεναριογράφων και των ηθοποιών. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι διεκδικούν τα δικαιώματά τους και ζητούν σημαντικές αλλαγές στα συμβόλαιά τους, που πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που έφερε η πανδημία και οι πλατφόρμες.

Η τελευταία φορά που αναβλήθηκαν τα βραβεία Emmy ήταν και πάλι για έναν πολύ σοβαρό λόγο. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους μετέφερε την απονομή τον Νοέμβριο, σε έναν πολύ μικρότερο χώρο. Αυτή τη φορά, το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε τα Emmy τον επόμενο Ιανουάριο, αν και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα έρθει το τέλος της απεργίας.

«Όπως και η υπόλοιπη βιομηχανία, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μία δίκαιη λύση για όλες τις πλευρές, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις των σωματείων. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση με τους συνεργάτες μας στο Fox και θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές», ανακοίνωσε η τηλεοπτική ακαδημία την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στις 12 Ιουλίου, αλλά η τελική φάση ψηφοφορίας θα πάρει παράταση. Οι σειρές που κυριάρχησαν στις υποψηφιότητες και αναμένεται να σαρώσουν τα βραβεία είναι οι: Succession, The Last Of Us, White Lotus και Ted Lasso. Περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν, αλλά και ποιος θα τα παρουσιάσει.