MERDE: Τι κάνουνε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες στην πρόβα και ποιος (δεν) πληρώνει για όλα αυτά;

Η νέα μουσική κωμωδία, "MERDE!" του Suyako, σε σκηνοθεσία των Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη, ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Μετά την επιτυχία των «Παιχτών», η ομάδα επιστρέφει με τη νέα της δουλειά και κάνει πρεμιέρα στις 24 Ιανουαρίου. Το θέμα όμως δεν είναι η πρεμιέρα...Το θέμα είναι πώς φτάνεις μέχρι εκεί. Πώς «φτιάχνεται» το θέατρο; Πώς έρχεται η «έμπνευση»; Τι κάνουνε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες στην πρόβα; Και ποιος (δεν) πληρώνει για όλα αυτά;

«Κουλτουριάριδες» σκηνοθέτες,«εμπορικοί» ηθοποιοί, «προαγωγοί» και παραγωγοί παλαιάς και νέας κοπής, κριτικοί θεάτρου, ένδοξα «φαντάσματα» του παρελθόντος και αθώοι θεατές, όλοι κομμάτια ενός παζλ, μιας «Βαβέλ» που ψάχνει να βρει λύση στον ακήρυχτο πόλεμο της Τέχνης του Θεάτρου: «Εμπορικό» vs. «Ποιοτικό», Κωμωδία vs. Δράμα, Λαϊκοί vs. Διανοούμενοι, Τέχνη vs. Showbiz... Γιατί κάνουμε θέατρο τελικά; « Για τα λεφτά» ή «για την ψυχή μας»;

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Συντελεστές

Κείμενο: Suyako

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Μουσική: Γιάννης Νιάρρος & Γιάννης Παπαδόπουλος

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Sound design: Γιώργος Μιζήθρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάλεια Γρίβα

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Βοηθός σκηνογράφου: Εμιλυ Κουκουτσάκη

Κατασκευές κοστουμιών: Σωτηρία Καρασιώτου

Μακιγιάζ/Κομμώσεις: Ιωάννα Λυγίζου

Ειδικές Κατασκευές: Σωκράτης Παπαδόπουλος



Σχεδιασμός αφίσας: Όλγα Μαυρομμάτη

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος



Παίζουν (αλφαβητικά): Μαριαλένα Ηλία, Νίκος Καραθάνος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.



Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο), Λεωνίδας Σαραντόπουλος (σαξόφωνο - πνευστά).