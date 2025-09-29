Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο σπουδαίος Βρετανός καλλιτέχνης θα ανέβει στη σκηνή του Κλειστού Φαλήρου (Tae Kwon Do), σε μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.
Με ασυμβίβαστο χαρακτήρα και μια φωνή που σημάδεψε γενιές, ο Morrissey θα μας ταξιδέψει μέσα από την τεράστια σόλο καριέρα του, αλλά και με κομμάτια από τους θρυλικούς The Smiths, το πιο σημαντικό indie συγκρότημα των ’80s.
Από τα How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out και Suedehead, μέχρι τα Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart και First of the Gang to Die, η setlist προμηνύεται συγκλονιστική.
Τα εισιτήρια κυκλοφορούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 12:00:
Τιμή πρώτης διάθεσης: 50€ (περιορισμένος αριθμός)
Στη συνέχεια: 55€
Online: more.com
/ fuzzproductions.gr
Τηλεφωνικά: 211 7700000
Φυσικά σημεία: more.com/el/physical-spots/
Ο Steven Patrick Morrissey –ή απλά Morrissey– δεν χρειάζεται συστάσεις: από το πρώτο single των Smiths, Hand in Glove, άλλαξε για πάντα το μουσικό τοπίο και παραμένει εδώ και 40 χρόνια μια εμβληματική φιγούρα της παγκόσμιας σκηνής.
Αυτή η νύχτα θα είναι ιστορική. Μην τη χάσεις!
