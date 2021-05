Το rum το τελευταίο: 11 μάρκες με το καλύτερο ρούμι που θα πιεις το φετινό καλοκαίρι

Αν έπρεπε να βάλω σε μια σειρά τα αλκοολούχα ποτά με βάση αυτά που μου αρέσουν, τότε θα εναλλάσσονταν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση το ουίσκι με το ρούμι, ανάλογα την εποχή και για όλα τα υπόλοιπα, υπήρχαν δεν υπήρχαν, μικρή διαφορά θα έκανε.

Από τη μία έχουμε το ουίσκι που έχει τέτοια ποικιλία στο κομμάτι της παραγωγής και τέτοια αρώματα, που δε μπορούν να συγκριθούν με τίποτε άλλο. Από την άλλη, το ρούμι που επίσης έχει άφθονες παραλλαγές, είναι όμως και ταυτισμένο στο μυαλό μας με Καραϊβικές, με ωκεανούς, με τροπικές παραλίες, με πειρατικά και όλα τα συναφή.

Μετά από 6 μήνες με κλειστή την εστίαση, τώρα που ανοίγει, ακόμα και χωρίς μουσική, το πρώτο πράγμα που οφείλεις στην ψυχική σου υγεία να δοκιμάσεις, είναι κάποιο καλό cocktail με βάση το ρούμι. Πιο συγκεκριμένα, με βάση κάποιο ρούμι από αυτά που θα δεις να ακολουθούν και μπορούν να γίνουν το signature drink σου για το φετινό καλοκαίρι, είτε on the rocks είτε σε συνδυασμό με άλλα υλικά για cocktail.

Angostura 7 Year Old Rum

Image

Παράγεται σε αρκετές περιοχές της Καραϊβικής, διαθέτει νότες σφένδαμου, σοκολάτας, μελιού και καραμέλας βουτύρο και παρουσιάζει γεμάτο σώμα με κλασσική επίγευση ρουμιού. Ο αλκοολικός του βαθμός είναι στο 40%.

Brugal Anejo

Image

Tα Brugal είναι μαλακά και ισορροπημένα ρούμια που προέρχονται από την Δομινικανή Δημοκρατία και παράγονται για περισσότερα από 125 χρόνια. Το Anejo ωριμάζει περίπου 5 χρόνια σε βαρέλια από bourbon αποκτώντας σκούρο χρώμα και αρώματα καπνού και γλυκών μπαχαρικών που συμπληρώνουν αυτά της καραμέλας και της μαύρης ζάχαρης. Ταιριάζει ιδανικά με χυμούς ή σόδα, δημιουργώντας δροσιστικά κοκτέιλς. Εναλλακτικά μόνο του με λίγο πάγο.

Guyana Rhum 2008 Single Cask Plantation 0.7

Image

Το Guyana Rhum 2008 Single Cask, έχει ωριμάσει 9.5 χρόνια σε bourbon βαρέλια, ένα χρόνο σε βαρέλια Ferrand cognac και 6 μήνες σε Zebra (chestnut & acacia) casks. Πολύπλοκο και σύνθετο σύνολο, που γοητεύει τόσο στην μύτη όσο και στο στόμα. Το πικραμύγδαλο πρωταγωνιστεί με τη βανίλια να έρχεται σε δεύτερο πλάνο και νότες από δέρμα, μπαχάρι και ρίζα γεντιανής, να απογειώνουν το σύνολο. Πλούσιο, στρογγυλό στο στόμα, ακολουθεί το αρωματικό προφίλ της μύτης. Εδώ συμπληρώνονται τα αρώματα με νότες γαρύφαλλου, κανέλας και βαλσάμικες νότες. Καπνιστά στοιχεία, καπνός και σιρόπι σφενδάμου, εμφανίζονται στο υπόστρωμα και διαρκούν μέχρι την επίγευση. Ο βαθμός αλκοόλης είναι στο 47,1%.

Pampero Aniversario Anejo

Image

Τα Pampero προέρχονται 100% από την Βενεζουέλα και βάση νόμου πρέπει να ωριμάσουν για τουλάχιστον 2 χρόνια. Η πρώτη ύλη είναι η μελάσα και η απόσταξη γίνεται σε αποστακτήρες συνεχούς λειτουργίας. Ήταν το πρώτο αποστακτήριο στην χώρα που ξεκίνησε την παραγωγή υψηλής ποιότητας ρούμι. Αποτελείται από ένα blend ρουμιών που έχουν παλαιωθεί για τουλάχιστον 4-5 έτη σε βαρέλια bourbon. Είναι σκουρόχρωμο, πλούσιο, με αποξηραμένα και τροπικά φρούτα, μαλακό και με έντονο τελείωμα.

El Dorado 15/21YO

Image

Από τη βορειοανατολική Λατινική Αμερική και πιο συγκεκριμένα από τη Γουιάνα, μας έρχεται το Χρυσάφι της Χαμένης Ατλαντίδας των Λατίνων. To El Dorado 15 Y.O. έχει ωριμάσει σε δρύινα βαρέλια για τουλάχιστον 15 χρόνια.Στη συνέχεια αναμειγνύεται αρμονικά χρησιμοποιώντας το Enmore και Diamond Coffey Stills,Port Mourant Double Wooden Pot Still και Versailles Single Wooden Pot Still. Ο βαθμός αλκοόλης του είναι στο 43%.

Το 21άρι είναι ένα ρούμι που προκύπτει από αριστοτεχνικό χαρμάνι αποσταγμάτων που έχουν ωριμάσει για 21- 25 έτη σε δρύ και έχουν παραχθεί από διαφορετικές αποστακτικές συσκευές αποκτώντας μνημειώδη πολυπλοκότητα. Πρωτοεμφανίστηκε το 2002 και σε σύντομο χρονικό διάστημα εδραιώθηκε ανάμεσα στην παγκόσμια ελίτ. Διαθέτει αρώματα τροπικών φρούτων, μπαχαρικών, μελιού και μαύρης ζάχαρης. Είναι στρογγυλό, μελωμένο και πλούσιο στο στόμα με τεράστια σε διάρκεια, πικάντικη επίγευση.

Plantation Xaymaca Special Dry Rum

Image

Ο οίκος Cognac Maison Ferrand είχε στενές επαφές με τα καλύτερα αποστακτήρια της Καραϊβικής, πουλώντας τους βαρέλια που σε αυτά πρώτα είχε ωριμάσει brandy. Η συλλογή Plantation είναι μια σειρά από εκλεκτά ρούμια από διαφορετικές χώρες, περιοχές και terroir που ο οίκος Maison Ferrand αποφάσισε να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Sailor Jerry Spiced Rum

Image

Το ρούμι αυτό προέρχεται από χαρμάνι αποσταγμάτων από την Καραϊβική, το οποίο αναμειγνύεται με μπαχαρικά όπως βανίλια και κανέλα και είναι ιδανική βάση για cocktails.

Appleton Estate 12/21YO

Image

Το Appleton Estate Rare Blend 12 Years Old αποτελεί την πραγματική έκφραση, του πάθους και της τέχνης της Joy Spence, Master blender του Appleton Estate. Τα σπάνια, ρούμια που αποτελούν το Appleton Rare Blend, παλαιώνονται για τουλάχιστον 12 χρόνια. Η πολύχρονη παλαίωση δίνει στο Rare Blend την απόχρωσή του, το δρύινο χαρακτήρα του, καθώς και την έντονα απαλή γεύση του. Πίνεται ιδανικά σκέτο ή σε premium cocktails. Είναι καθαρό τζαμαϊκανό απόσταγμα και έχει 43% αλκοόλ. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για το 21άρι, με προσαρμογές στους χρόνους παλαίωσης. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε ψημένα φρούτα, φλούδες εσπεριδοειδών, κακάο και καφές με έντονους ξηρούς καρπούς και επίγευση που συμπυκνώνει την ωρίμανση 12 και 21 ετών.

Diplomatico Ambassador

Image

Κατευθείαν από τη Βενεζουέλα έρχεται ένα ρούμι με blend από άγρια λουλούδια και νότες από βανίλια σε μια μοναδική ισορροπία. Ώριμες γεύσεις κόκκινου φρούτου συμπληρώνονται με νότες από ψημένη καραμέλα, λόγω της 6ετής παλαίωσης του σε βαρέλια από αμερικάνικη δρυ. Το ποσοστό αλκοόλ του είναι στο 47%.

Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 0.7

Image

Εκπληκτικό ρούμι από την Γουατεμάλα για το οποίο χρησιμοποιείται ο συμπυκνωμένος χυμός που βγαίνει από την πρώτη πίεση του ζαχαροκάλαμου και αποστάζεται σε μονή αποστακτική στήλη επικαλυμμένη με χαλκό που προσδίδει ακόμα περισσότερο αρωματικό πλούτο.

Η ωρίμαση πραγματοποιείται σε υψόμετρο 2300 μέτρων. Το ρούμι ωριμάζει αργά σε ένα σύστημα solera (από βαρέλια αμερικάνικων ουίσκι, sherry και Pedro Ximenez) όπου αναμειγνύονται αποστάγματα διαφόρων ηλικιών. Περιέχει ρούμια 6 έως 25 ετών που μετά το χαρμάνιασμά τους ωριμάζουν περαιτέρω σε γαλλικά βαρέλια που περιείχαν κονιάκ.

Don Papa Sherry Cask 7YO

Image

Οι Φιλιππινέζοι και όλο το σινάφι της Άπω Ανατολής (κυρίως Ταϊλανδοί και Σιγκαπουριανοί) έχουν μπει για τα καλά τα τελευταία 10 χρόνια στο κομμάτι του distillery και διαπρέπουν τόσο σε ουίσκι όσο και σε ρούμι. Το συγκεκριμένο παλαιώνει για 7 χρόνια σε 2 τύπους βαρελιών, σε δρύινα αμερικανικά βαρέλια bourbon και σε αμερικανικά βαρέλια Rioja. Είναι ελαφρύ και φρουτώδες στη μύτη, απαλό και ντελικάτο στο στόμα, με μακρύ φινίρισμα, το ρούμι Don Papa έχει ελαφρύ πορτοκαλί χρώμα και προσφέρει γεύσεις από βανίλια, μέλι και ζαχαρωμένα φρούτα. Ο αλκοολικός του βαθμός είναι στο 40%.

* Η διαλογή στα brands έγινε με βάση τις διαθέσιμες ετικέτες στην ελληνική αγορά. Ο καθένας από εσάς έχει στη γειτονιά του μια τουλάχιστον κάβα και γνωρίζει με ποιους προμηθευτές συνεργάζονται και τι μάρκες φέρνουν στην Ελλάδα. Σε γενική βάση θα σύστηνα τις κάβες Oak, Ανθίδης, Distiller και Κωνσταντακόπουλος.