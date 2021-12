Το Αγιονέρι - The Last Barrel έκανε την επίσημη εμφάνισή του πέρυσι, με τον αποσταγματοποιό Κώστα Τσιλιλή και την ομάδα του να μοιράζονται με το κοινό, για πρώτη φορά, μια αγαπημένη συνήθεια ξεχωριστής σημασίας για τους ίδιους: το άνοιγμα του τελευταίου βαρελιού με το τσίπουρο Αγιονέρι, της χρονιάς.

«Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε την παράδοση του The Last Barrel, της δημιουργίας μιας συλλεκτικής φιάλης, ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας και σημασίας για εμάς. Παραδοσιακά, στο πέρασμα των χρόνων, το τελευταίο βαρέλι με Αγιονέρι που αποσφραγίζαμε το απολαμβάναμε με φίλους και γνωστούς. Με ενθουσιασμό και συγκίνηση βλέπουμε αυτή την παρέα να μεγαλώνει και γι’ αυτό δημιουργήσαμε, και φέτος, την ειδική συλλεκτική έκδοση του The Last Barrel.» δηλώνει ο Κώστας Τσιλιλής.

Από το τελευταίο βαρέλι του 2021 δημιουργήθηκαν 645 συλλεκτικές, χειρόγραφα αριθμημένες, φιάλες που θα κυκλοφορήσουν σε λίγες ημέρες. Στην εορταστική συσκευασία περιλαμβάνεται και ένα νόμισμα που φιλοτεχνήθηκε με έμπνευση από τα ιδιαίτερα βαρέλια στα οποία ωριμάζει το Αγιονέρι, καθώς η βελούδινη γεύση του οφείλεται στο χρόνο παραμονής του σε αυτά.

Image

Το Αγιονέρι είναι ένα τσίπουρο μικρής παραγωγής που αποστάζεται στην αμπελουργική ζώνη της περιοχής των Μετεώρων και, πριν την εμφιάλωσή του, παλαιώνει για τουλάχιστον 12 μήνες σε δρύινα βαρέλια. Ο φινετσάτος, βελούδινος και πλούσιος αρωματικός του χαρακτήρας το κάνει ιδανικό για συνδυασμούς με μεσογειακές γευστικές επιλογές – το ελληνικό τραπέζι υπήρξε άλλωστε η πηγή της έμπνευσής του – χωρίς, ωστόσο, να φοβάται να πάρει μέρος και σε πιο αναπάντεχους γαστρονομικούς συνδυασμούς.

Το Αγιονέρι – The Last Barrel Series 2021, θα διατίθεται σε επιλεγμένες κάβες και e-shops.

Το προϊόν διανέμεται από την εταιρεία Β.Σ. Καρούλιας