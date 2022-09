Στο Mama Says αφήνεις πίσω το άγχος της δουλειάς

Είναι εκείνη η στιγμή που μπορεί να έχει κολλήσει στο μυαλό σου από τις μεσημεριανές ώρες κι ας είσαι ακόμα στο γραφείο. Πού θα πάει; Θα τελειώσουν και τα meetings και τα e-mails και οι αναθέσεις για νέες δουλειές και ο δρόμος δεν θα είναι αυτός της επιστροφής στο σπίτι αμέσως μετά.

Ανεβαίνεις την Υμηττού, φτάνεις προς Καισαριανή και όπως είσαι πάνω στον κεντρικό δρόμο ελάχιστα πριν τις γνωστές Εστίες του Ζωγράφου, κάνεις δεξιά, βρίσκεις πάρκινγκ και πηγαίνεις στο Mama Says. Γιατί εκεί θα πιείς την παγωμένη μπίρα Heineken στην καλύτερη στιγμή της ημέρας. Το after work drink στα καλύτερά του!

Είτε σου αρέσουν τα τραπέζια στον εξωτερικό χώρο πάνω στον πεζόδρομο, για να χαζεύεις και λίγο το μπασκετάκι που θα παίζουν απέναντι, είτε επιλέξεις να καθίσεις πιο εσωτερικά, στην τρομερή αυλή του μαγαζιού, για να είσαι έτοιμος και για την μπάρα, όταν θα έρθει και η παρέα σου, το ίδιο καλά θα περάσεις.

Κι αν το σκεφτείς και λίγο περισσότερο, είναι ή δεν είναι ένα από τα πιο όμορφα θεάματα το παγωμένο ποτήρι που καταφθάνει από την κατάψυξη και «υποδέχεται» την μπίρα, που συγκρούεται με την εξωτερική θερμοκρασία και το μπουκάλι γίνεται ένα... έργο τέχνης, προτού καν αρχίσεις να πίνεις τις πρώτες σου γουλιές; Παίρνεις και κάτι να συνοδεύσεις τη μπίρα σου και είσαι... άρχοντας!

Όπως και να το κάνουμε, είναι εκείνη η τέλεια στιγμή της ημέρας, που απολαμβάνεις την μπίρα σου, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί με λέξεις. Σε καμία περίπτωση! Άντε να εξηγήσεις την γαλήνη που σου έρχεται, όταν πλέον η παγωμένη μπίρα έχει ήδη βρεθεί στον οργανισμό σου και δεν δίνεις καν σημασία στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Και ξέρεις γιατί η Heineken και αυτή η πρώτη σου γουλιά είναι κάτι μαγικό; Γιατί η μπίρα έχει μοναδική μαγιά, έχει 100% αγνή και καθαρή βύνη, υπάρχει η τρομερή τεχνογνωσία κατά τη διαδικασία οριζόντιας ζυθοποίησης, τα συστατικά της μπίρας είναι φυσικά φέρει την σφραγίδα των master brewers.

Στο Mama Says, όλα αυτά στροβιλίζονται στο μυαλό σου τη στιγμή που έχεις το λεγόμενο "me time". Το κινητό ας μείνει πάνω στο τραπέζι. Επαγγελματίες είμαστε, αλλά εκείνη τη στιγμή είσαι μόνο εσύ και το καλό για τον εαυτό σου. Αυτό προσφέρει και σε μένα η Heineken 0.0, χωρίς αλκοόλ, μαζί με έναν καλό μεζέ. Και εκεί είναι που η μοναχικότητα είναι από τις καλύτερες επιλογές.

Πιο μετά έρχονται και τα φιλαράκια σου ή το φλερτ. Και τότε, θα μετακινηθείς προς τη μπάρα του μαγαζιού, με την Heineken να είναι το ίδιο απολαυστική. Ε, μετά απ' όλα αυτά, μη μου πεις ότι δεν έχεις ήδη ξεχάσει το γραφείο, τις εκκρεμότητες και όσα έχεις να κάνεις τις επόμενες μέρες... Ήδη, είσαι σε άλλον κόσμο.

Το after work drink είναι πλέον must. Γιατί άλλο είναι να γυρίζεις από τη δουλειά προς το σπίτι και να συνεχίζεις εκεί στον δικό σου υπολογιστή, με αποτέλεσμα να χαθεί όλη η μέρα και άλλο να καλομάθεις τον εαυτό σου. Και το Mama Says έχει τέτοιο περιβάλλον, τέτοιους χώρους και φυσικά τόσες Heineken, που δεν σε καλεί απλά. Σε «φωνάζει». Άσε το σπίτι, θα σε περιμένει πιο αργά! Εκεί θα είναι!

Οι στιγμές χαλάρωσης και τα high-5 με τις παρέες θα γράψουν την ιστορία και φέτος και η αγαπημένη μπίρα θα βρίσκεται εκεί για τα τσουγκρίσματα των ποτηριών και τις στιγμές απόλαυσης της... ονειρεμένης, πρώτης γουλιάς!

Mama Says - Χίου 1, Καισαριανή. Τηλ.: 210 7251991

Κείμενο: Κωνσταντίνος Ζάλιαρης

Photo Credits: Χρήστος Λώλος