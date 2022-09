Όλο το Παγκράτι περνάει από το Βαρνάβα Cafe

«Έλα, πάμε για καμιά μπίρα;». «Δεν μπορώ ρε συ, είμαι δουλειά». Πόσες και πόσες φορές, η ίδια στιχομυθία. Αν είχα ένα ευρώ για καθεμία, ίσως και να μην απαντούσα πια ότι «δουλεύω». Δεν θα… χρειαζόταν.

Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση στο καθήκον comes with a cost, που λένε και στο χωριό μου. Το να μην μπορείς δηλαδή ανά πάσα στιγμή να χαλαρώσεις. Τι νόημα θα είχε, όμως, διαφορετικά; Στο τέλος της ημέρας (ή της βάρδιας), ο καθένας ψάχνει τη δική του απόδραση από την καθημερινότητα. Και για μένα, αυτή έρχεται τη στιγμή που ακουμπά στο τραπέζι το ποτήρι με τη μπίρα.

Με κίνδυνο το pH μου να φτάσει επίπεδα γραφικότητας (βασικός γαρ, see what I did there), η αλήθεια είναι η εξής: Μπίρα είναι μόνο μία. Η Heineken με τη μοναδική μαγιά της, που από την πρώτη γουλιά σε «ταξιδεύει». Ο ειρμός μου σε κάθε τέτοια «απόδραση» αρχίζει και σταματά σε αυτό το προαπαιτούμενο. Ειδικά το καλοκαίρι, είναι σαν να μην υπάρχει κάτι άλλο στο μενού (όχι ότι το χρειάζεσαι, αλλά λέμε τώρα). Το ζητάει κάθε περίσταση, η μάζωξη στην ταράτσα, το φαγητό στην ταβέρνα, το μεσημέρι ή το βράδυ στην παραλία. Και φυσικά, όταν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά γιατί… δουλειά, το ζητάει και το after work στέκι σου.

Είναι απλά η καλύτερη ώρα, μιας ημέρας μετά από σερί συγκέντρωσης πάνω από έναν υπολογιστή. Είναι η γεύση, η οσμή, η… ατμόσφαιρα που φτιάχνει. Η πρώτη Heineken, στην Πλατεία Βαρνάβα και το Βαρνάβα Cafe. Αξία ανεκτίμητη, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί εύκολα με λέξεις. Φυσικά, σχεδόν150 χρόνια τεχνογνωσίας και αριστείας στη ζυθοποίηση δεν συμβαίνουν απλά εν μία νυκτί. Η 100% αγνή και καθαρή βύνη της Heineken, αλλά και τα φυσικά συστατικά της είναι αυτά που σε κάνουν να αφήνεις με τη μία πίσω ό,τι σε απασχολούσε στο γραφείο.

Θα έλεγε κανείς πως είναι το safehouse μου αυτό το μαγαζί στο Παγκράτι. Σε ένα μικρό και ζεστό στέκι, όπου τα χαμόγελα επικρατούν και οι ρυθμοί για λίγο μοιάζουν να πέφτουν. Ακόμα και το chat των ανθρώπων από τα διπλανά τραπέζια σου δίνει την εντύπωση ότι ακούγεται σε χαμηλότερη ένταση. Ίσως είναι όλα μια ψευδαίσθηση, επειδή η μαγεία της στιγμής επισκιάζει χώρο και χρόνο. Ίσως πάλι να είμαι υπερβολικός (πολύ πιθανόν). Αλλά το Βαρνάβα Cafe και η εμπειρία μου εκεί συνδέονται κάθε φορά για τη μέγιστη απόλαυση ενός after work drink.

Και σε μια τέτοια στιγμή, ασφαλώς δεν θες να κάνεις τα ίδια πράγματα με τη δουλειά. Στην περίπτωσή μου, προσπαθώ να αφήνω για λίγο το κινητό στην άκρη (δεν είναι εύκολο), περιεργάζομαι τον χώρο και με την πρώτη γουλιά ναι, μπορώ να πω ότι η δουλειά τελείωσε.

Συνήθως η «ιεροτελεστία» έχει και μουσική υπόκρουση. Πάντα κουβαλάω headphones μαζί μου με μια πρόχειρη λίστα στο spotify έτοιμη για παν ενδεχόμενο, αν και η μουσική των παιδιών στο μαγαζί προσφέρεται κάθε φορά για να σε συντροφεύσει.

Σίγουρα το ζητούμενο είναι η καλή παρέα. Αυτό είναι το νόημα στις στιγμές χαλάρωσης, όταν τα φώτα «σβήνουν» και είσαι μακριά από τον χώρο εργασίας. Επειδή, όμως, η παρέα δεν προϋποθέτει πάντα ένα άλλο άτομο και τον όρο «καλή» ο καθένας τον ερμηνεύει διαφορετικά, στο Βαρνάβα Cafe βρίσκω δυνατό υποκατάστατο σε ένα βιβλίο. Heineken και βιβλίο; Ναι, γίνεται, δοκιμάστε το. Trust me. Δεν χρειάζεται καν να φέρεις αυτό που διαβάζεις στο μετρό ή το σπίτι σου. Το ράφι με τα βιβλία έχει πληθώρα επιλογών για να ξεκινήσεις κάτι που θα σε κρατήσει και θα σε κάνει να ξαναπάς. Αν και το τελευταίο δεν το γλιτώνεις. Όσο σερβίρουν Heineken, στην ουσία δεν υπάρχει γυρισμός.

Βαρνάβα Cafe, Πλ. Βαρνάβα 1, Αθήνα. Τηλ. 210 7017008

Κείμενο: Κωνσταντίνος Κωλαΐτης

Photo Credits: Χρήστος Λώλος