Πέθανε ο ηθοποιός Πολ Ρίτερ - Είχε παίξει στο Harry Potter και το Chernobyl

Νεκρός σε ηλικία 54 ετών βρέθηκε ο ηθοποιός Πολ Ρίτερ, ο οποίος κατέληξε ύστερα από χρόνια μάχη με όγκο στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μάνατζερ του, ο Ρίτερ άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, πλάι στη γυναίκα και τους δύο γιους του.

«Με πολύ μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε ότι ο Πολ Ρίτερ πέθανε χθες το βράδυ. Έφυγε ήσυχα, στο πλευρό της γυναίκας του Πόλι και των δύο γιων του, Φρανκ και Νόα. Ήταν 54 ετών και έπασχε από όγκο στον εγκέφαλο» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Ρίτερ πρωταγωνιστούσε για χρόνια στο βρετανικό sitcom «Friday Night Dinner» και μάλιστα συμμετείχε στο επετειακό σόου για τα 10 χρόνια της σειράς που θα προβληθεί στο Channel 4 προς το τέλος του 2021.

Τα μεγάλα επιτεύγματα της καριέρας του ήταν αναμφίβολα η συμμετοχή στο «Harry Potter and the Half Blood Prince», στο «James Bond: Quantum of Solace» και στη σειρά «Chernobyl». Επιπλέον, ο Ρίτερ είχε προταθεί το 2006 για το θεατρικό βραβείο «Lawrence Olivier» και το 2009 για Tony.