Θάνος Καλλίρης για Λάμπη Λιβιεράτο: Ήμασταν στα μαχαίρια – Η χειρότερη μου συνεργασία

Στην ενότητα «Σπασ’ τα», της εκπομπής «Pop Up» του Alpha με τη Φωτεινή Πετρογιάννη, μίλησε ο Θάνος Καλλίρης. Μάλιστα αποκάλυψε τη χειρότερη συνεργασία του που ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο με τον οποίο είχαν μαλώσει.

«Η χειρότερή μου συνεργασία ήταν μια εκπληκτική συνεργασία που κατέληξε σε ένα τρελό διαζύγιο, που όμως τώρα πια τα έχουμε βρει, ήταν με τον Λάμπη Λιβιεράτο», ανέφερε αρχικά.

«Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο, ήταν μια κατάσταση που μας οδήγησε στα "μαχαίρια" ας πούμε, χαλαστήκαμε εντελώς ο ένας με τον άλλον μαλώσαμε, ήμασταν μαζί κάναμε συναυλίες κλπ. Αυτό όμως είναι πριν πολλά πολλά χρόνια. Πριν κανένα χρόνο περίπου βρεθήκαμε, μιλήσαμε, το σβήσαμε αυτό, κάναμε ένα reset και είμαστε οκ», συμπλήρωσε ο Θάνος Καλλίρης.

«Είτε έχω κάνει λάθος εγώ, είτε εκείνος, θεωρώ ότι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο που ένιωσα πολύ όμορφα είναι ότι ακόμα και αν νομίζεις ότι ο άλλος φταίει, να έχεις τον τρόπο να συγχωρήσεις», κατέληξε.

Επιπλέον αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Ναταλία Γερμανού. Συγκεκριμένα σε ερώτηση αν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ τους, απάντησε:

«Μεταξύ άντρα και γυναίκας, μεταξύ ζευγαριού, μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι διάσημοι, νομίζω υπάρχει πάντα ανταγωνισμός αλλά μπορεί να είναι παραγωγικός, αν γίνει τοξικός είναι κακός. Δεν έγινε ποτέ τοξικός μ’ εμένα και τη Ναταλία»

Επίσης αποκάλυψε και ένα σκηνικό ζηλοτυπίας που του είχε κάνει η Ναταλία Γερμανού.

«Μία από τις φορές που είχα τελειώσει γύρισμα από βίντεο κλιπ με κάποιο όμορφο μοντέλο και εκεί βουρλίστηκε».

Ακόμα μίλησε για τα ριάλιτι που του έχουν κάνει πρόταση, αλλά τελικά για διάφορους λόγους αρνήθηκε να συμμετάσχει.

«Μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στο "Dancing With the Stars" και είπα "όχι δεν υπάρχει περίπτωση" και μου έκαναν και όλα εκτός από τα δύο τελευταία, στα 4-5 πρώτα "Your Face Sounds Familiar", σε όλα τα προηγούμενα ήμουν τόσο απασχολημένος με τις ζωντανές μου εμφανίσεις, που δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία να κάνω κάτι, το οποίο δεν ήξερα πώς θα μου βγει και αν θα το κάνω και καλά, γιατί ήθελα να το κάνω και καλά».

Τέλος ο Θάνος Καλλίρης, αποκάλυψε την ηλικία του: «Είμαι γεννηθείς 13 Αυγούστου του 1962, αυτό με κάνει σχεδόν 59 ετών».