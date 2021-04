Μάγια Χοκ: Η υπερταλαντούχα κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ

Πριν μερικές ημέρες κυκλοφόρησε το trailer για την ταινία Mainstream της Τζία Κόπολα, εγγονής του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Άντριου Γκάρφιλντ και η Μάγια Χοκ. Το επώνυμο «Χοκ» έχει κι αυτό διάσημο πρόγονο-κάτοχο, τον Ίθαν Χοκ, ο οποίος είναι ο μπαμπάς της Μάγια. Στην εμφάνιση όμως, η Μάγια είναι ίδια η μαμά της, η Ούμα Θέρμαν.

Τη Μάγια την έμαθε για τα καλά ο κόσμος με τη συμμετοχή της στο ρόλο της Ρόμπιν στην 3η σεζόν του Stranger Things. Ήταν καλοκαίρι του 2019 και αυτό το τόσο...indie πρόσωπο είχε στρέψει πάνω της τους προβολείς, με όλους να αναφέρουν τα διάσημα γονίδια της. Με αυτούς τους γονείς, με αυτές τις προσλαμβάνουσες στο σπίτι, η Μάγια δύσκολα θα μπορούσε να ξεφύγει από την ενασχόληση με την τέχνη. Ήταν μοιραίο.

Μόνο που η υποκριτική δεν ήταν η πρώτη επιλογή και δεν είναι η πρωταρχική επιλογή. Η Μάγια έχει ένα τρομερό χάρισμα φωνητικά και μουσικά και για χρόνια γυρίζει τις μουσικές σκηνές σε μπαρ του Μπρούκλιν και τραγουδάει με τη μπάντα της.

Η μελωδία της έχει μια νοσταλγική folk διάθεση, τα τραγούδια της θυμίζουν ερωτικό roadtrip στις άδειες λεωφόρους των ΗΠΑ, σε κάνουν να νιώθεις ότι κρύβεσαι στη σκιά των Απαλλαχίων Όρεων ένα απομεσήμερο αρχών φθινοπώρου με μια υποψία βροχής να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Την ίδια στιγμή νιώθεις ότι διαγράφονται μπροστά σου εφηβικές αναμνήσεις από κατασκηνώσεις και βουτάς με φίλους και ερωτικά σκιρτήματα σε λίμνες.

Ακόμα κι αν αυτό δεν το έζησες ποτέ, σε πείθει η μουσική και η απαλή φωνή της ότι είναι δικό σου παρελθόν.

Η πορεία που έχει διανύσει ήδη ως τα 22 της χρόνια η Μάγια, είναι απροσδόκητα όμορφη. Ακόμα κι αν η καραντίνα αποτέλεσε για εκείνη ένα πισωγύρισμα και από εκεί που μόλις είχε μετακομίσει μόνη της, επέστρεψε στο σπίτι του μπαμπά Ίθαν, όπου περνούσε το χρόνο μαζί με τα 4 μικρότερα αδέλφια της.

Απροσδόκητα γιατί η Μάγια πήγαινε σε σχολείο για παιδιά με ιδιαιτερότητες, αφού πάσχει από δυσλεξία και δε μπορεί να διαβάσει και μάλιστα την είχαν διώξει από το κανονικό σχολείο που πήγαινε αρχικά εξαιτίας αυτού.

«Είμαι ακόμα περιορισμένων δυνατοτήτων. Υπάρχει όμως κάτι σε αυτή τη δυσκολία που σε συνδυασμό με το ότι μπορούσα από μικρή να φτιάχνω ιστορίες, που εν τέλει με έκανε πιο παθιασμένη στο να τις αγαπήσω και να ζήσω μέσα σε αυτές» θα πει σε μια συνέντευξή της.

Καθώς μεταπηδούσε από το ένα σχολείο στο άλλο, συνειδητοποίησε ότι η μόνη επιλογή της ήταν να πάει σε μια σχολή θεατρολογίας. Η αγάπη της για τη Μασσαχουσέτη και τον Ντέιβιντ Φόστερ-Γουάλας την οδήγησαν στο Amherst College. Η απόδοση της όμως στα SATs, τις εισαγωγικές εξετάσεις δηλαδή, ήταν χαμηλή και δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει. Έτσι, βίωσε ακόμα μια εκπαιδευτική απόρριψη και έκλαιγε για καιρό που δεν τα είχε καταφέρει.

Άρχισε τότε να κάνει αιτήσεις σε δραματικές σχολές, κατάφερε να γίνει δεκτή στο φημισμένο Julliard, όπου έκατσε ένα χρόνο μέχρι το 2017 και τότε είδε μπροστά της, να έρχεται κατά πάνω της μια χιονοστιβάδα από ευκαιρίες. Την πρώτη, αυτή του ρόλου της Τζο στις Μικρές Κυρίες του BBC, την αποδέχτηκε με ενθουσιασμό. Λογικό, αν σκεφτείτε ότι θεωρεί τον εαυτό της πολύ ταιριαστό με τον χαρακτήρα της Τζο. Εκτός από Τζο, ταυτίζεται με τη Σταχτοπούτα, ενώ αν έπαιζε στο Harry Potter θα έμπαινε σίγουρα στον Οίκο του Χάφλπαφ.

Όταν ήρθε η ευκαιρία για το Stranger Things, η Μάγια είχε καταλάβει πια ότι εισχωρεί για τα καλά σε αυτό το μονοπάτι. Την ίδια περίοδο είχε κάνει και τα γυρίσματα για το ρόλο της στο Once Upon A Time In Hollywood του Ταραντίνο, ο οποίος, ως καλός φίλος της μαμάς της, είχε ενθουσιαστεί με τη Μάγια και την είχε ζητήσει προσωπικά. Έτσι, σε τόσο μικρή ηλικία, η Μάγια είχε ήδη συνεργαστεί με έναν από τους πιο ποθητούς σκηνοθέτες της βιομηχανίας.

Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται διαρκώς σε συναντήσεις με μάνατζερ, με δισκογραφικές και απομακρύνεται όλο και περισσότερο από αυτό που της αρέσει, να εμφανίζεται δηλαδή σε μικρές σκηνές και να τραγουδάει φορώντας τα εκκεντρικά της φορέματα.

Η συμβουλή της μαμάς Ούμα Θέρμαν

Η ψυχοσύνθεση της είναι άκρως καφκική. Η ποίηση είναι το πιο μεγάλο της απωθημένο, κάτι που δημιουργήθηκε μέσα από την αγάπη της για τα έργα του Σαίξπηρ.

«Συζητάμε με τους φίλους μου και είμαστε πολύ θυμωμένοι με τη γενιά των γονιών μας. Αυτοί πήγαιναν σε πάρτυ, κάπνιζαν, διασκέδαζαν, ψήφιζαν λάθος ανθρώπους, διέλυαν το περιβάλλον και τώρα εμείς, στα 20 μας, αντί να διασκεδάζουμε, βγαίνουμε στους δρόμους να φωνάξουμε και περνάμε το χρόνο μας σε οικολογικές οργανώσεις» θα πει σε μια συνέντευξή της στο Nylon.com.

Για την ίδια είναι ακόμα πιο δαιδαλώδης η κατάσταση, αφού καλείται πια να διαχειριστεί το βάρος του να την αναφέρουν ως κόρη των γονιών της, αλλά να κινείται και σε μια βιομηχανία που φέρεται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ούμα Θέρμαν δεν είχε πρόβλημα με το να γίνει ηθοποιός, είχε όμως αντίρρηση με το να γίνει μια δημόσια φιγούρα. Άλλωστε, η Θέρμαν είχε κι αυτή τη δική της εμπειρία με τον Χάρβι Γουάινστιν.

«Η έμφαση που δίνει η βιομηχανία στην εμφάνιση, την ηλικία σου, σε τόσα άσχετα με την ικανότητα σου στην υποκριτική, είναι εξωφρενικό. Η μαμά μου θέλει να σιγουρευτεί ότι δε θα φτάσω να έχω ως προτεραιότητα τα πράγματα που θέλει η βιομηχανία να έχω, αλλά όσα θέλω εγώ, όσα μου λέει το ένστικτο μου».

Η αλήθεια είναι ότι η Μάγια φαντάζει μια κοπέλα που θα μπορούσε πολύ εύκολα να απογοητευτεί από το Χόλιγουντ, αφού παραμένει μια πεισματική βιομηχανία. Είναι όμως κι ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ηγηθούν σε μια νέα εποχή, σε κάτι διαφορετικό για τη νέα γενιά.

Πάντως, το ότι έσβησε το Instagram μόλις προβλήθηκε το Stranger Things 3 και ότι προτιμά να περπατά στη φύση από το να έχει το κινητό μαζί της, δείχνουν πως θα μπορούσε να είναι αυτή που θα αντέξει στα υπάρχοντα στερεότυπα.

Το αν θα καταφέρει όσα θέλει υποκριτικά, είναι δικό της ζήτημα. Αλλά το να συνεχίσει να παράγει τέτοια μουσική, είναι κάτι που το «χρωστάει» πια και σε όσους οικειοποιούμαστε τα συναισθήματα που συνθέτει με τα τραγούδια της!