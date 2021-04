The Sopranos: Πέθανε ο Τζόζεφ Σιράβο - Έκανε τον πατέρα του Γκαντολφίνι στη σειρά

Ύστερα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο, ο Τζόζεφ Σιράβο, Αμερικανός ηθοποιός με συμμετοχή σε πολλές γνωστές ταινίες και σειρές, άφησε την τελευταία του πνοή. Τη γνωστοποίηση του θανάτου του έκανε η κόρη του Αλέγκρα Οκάρμους με ανάρτηση στο Instagram όπου έγραφε ότι «ήμουν διαρκώς στο πλευρό του όταν πέθανε σήμερα το πρωί, στο αγαπημένο του σπίτι στο Treehouse».

Ο ηθοποιός Γκάρι Παστόρε, που πέρασε από το Sopranos, τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση του όπου έγραφε «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου. Έδωσες μια μεγάλη μάχη, θα μου λείψεις. Τα λέμε στην άλλη πλευρά».

Είχε παίξει στο Carlito's Way και το The Sopranos

Image

Ο Τζόζεφ Σιράβο συμμετείχε τελευταία στη σειρά The Life, ενώ τον είχαμε δει στην ταινία του Έντουαρντ Νόρτον, το Motherless Brooklyn. Άλλες γνωστές συμμετοχές του ήταν στη σειρά The People v OJ Simpson: American Crime Story, στην ταινιάρα Carlito's Way και στην ταινία Walking and Talking.

Τη μεγαλύτερη φήμη βέβαια την απέκτησε κατά τις πρώτες σεζόν της σειράς The Sopranos, όπου ο Σιράβο είχε εμφανιστεί για 5 επεισόδια υποδυόμενος τον πατέρα του ρόλου του Γκαντολφίνι, τον Τζόνι Σοπράνο, σε σκηνές flashback του Τόνι.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν στην επικείμενη spin-off prequel ταινία The Many Saints of Newark θα υπάρξει κάποια αφιέρωση προς τον Σιράβο.