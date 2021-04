Πρίγκιπας Φίλιππος: Οι ηθοποιοί που τον υποδύθηκαν στο The Crown τον «αποχαιρετούν»

Για 4 σεζόν ο Ματ Σμιθ και ο Τομπάιας Μένζις υποδύθηκαν τον Πρίγκιπα Φίλιππο και σίγουρα όταν υποδύεται έναν πραγματικό άνθρωπο, δημιουργείται, θέλοντας και μη, μια ιδιαίτερη σύνδεση για τον ηθοποιό. Ο θάνατος του Φιλίππου, που σίγουρα δεν έβλεπε το The Crown και δεν ήταν fan, «ανάγκασε» τους δύο ηθοποιούς της σειράς να πουν και να γράψουν έστω μια φράση για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ο Ματ Σμιθ ήταν πιο εκδηλωτικός, ίσως πέρα από τα όρια του πρωτοκόλλου με το οποίο αποχαιρετάς έναν πρίγκιπα. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή Today ανέφερε ότι «θα ήθελα να συλληπηθώ τη βασιλική οικογένεια και την Αυτού Μεγαλειότητα. Ο Πρίγκιπας Φίλιππος ήταν ένας ωραίος τύπος. Και το ήξερε. Σταμάτησε στα 99, αλλά τι ζωή έζησε...Και τι στυλ..! Σε ευχαριστώ για την προσφορά σου. Δε θα είναι το ίδιο χωρίς εσένα εδώ».

Πιο εγκρατής ήταν ο Τομπάιας Μένζις που έγραψε στο Twitter μια φράση του Σαίξπηρ από το θεατρικό «Όπως σας αρέσει» για να αποχαιρετήσει τον Φίλιππο. «Αν έχω μάθει κάτι για τον Δούκα του Εδιμβούργου, είναι ότι δεν θα ήθελε ένας ηθοποιός που τον υποδύθηκε να φέρει άποψη για τη ζωή του, επομένως θα μιλήσω διά του Σαίξπηρ.

"O good old man! how well in thee appears. The constant service of the antique world...". Αναπαύσου εν ειρήνη».

.If I know anything about the Duke of Edinburgh I'm fairly sure he wouldn't want an actor who portrayed him on TV giving their opinion on his life, so I'll leave it to Shakespeare.



"O good old man! how well in thee appears

The constant service of the antique world..."



RIP