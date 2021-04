Ρίτα Γουίλσον: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Έλληνα μπαμπά της

Τη μνήμη του πατέρα της Άλαν τιμά με την ανάρτησή της στο Twitter η Ρίτα Γουίλσον, αφού αν εκείνος ζούσε, σήμερα θα είχε τα γενέθλια του και θα γινόταν 101 ετών.

Ο Άλαν Γουίλσον έφυγε από το πομακικό χωριό λίγο έξω από την Ξάνθη όπου γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, με το όνομα Χαλίλοφ Ιμπραχίμοφ και βρέθηκε στις ΗΠΑ κυνηγημένος από τον κομμουνισμό στη Βουλγαρία, όπου έπρεπε να πει άλλο όνομα για να τον αφήσουν να περάσει. Επρόκειτο για μια προσφιλή τακτική των προσφύγων τότε, που ήθελα να ξεφύγουν και να μη μπορούν να τους συνδέσουν με την καταγωγή τους.

Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η Ρίτα Γουίλσον, με το κανονικό της όνομα να είναι Μαργκαρίτα Ιμπραχίμοφ και δεν ξεχνά όλα όσα έκανε ο μπαμπάς της για να δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον στο οποίο θα γεννιόταν και θα μεγάλωνε. Στο tweet της σημειώνει πόσο οραματιστής και αγωνιστής ήταν ο μπαμπάς της, με το κουράγιο του να αποτελεί για εκείνη πηγή έμπνευσης.

Today, is my dad’s birthday. He would have been 101 years old. It feels like he never left. My dad escaped communist Bulgaria for a life of freedom in America. His vision and courage continue to inspire me. pic.twitter.com/fNoVerKPlh