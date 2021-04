«Ήμουν άδικη και σκληρή με τον Καλλίρη»: Μετανιωμένη η Γερμανού μετά τη δήλωση για το... κερατάκι

Μετανιωμένη είναι η Ναταλία Γερμανού για την δήλωση «όταν αποφοίτησα από το ΙΕΚ Καλλίρης είχα εκπαιδευτεί στο κερατάκι».

«Ήμουν λίγο άδικη και σκληρή μαζί του, το μετάνιωσα γιατί το παράκανα λίγο με το χιούμορ. Είναι και αλήθειες, αλλά δεν ήταν τόσο πια πολύ όπως τα είπα. Εντάξει, λίγο με ταλαιπώρησε, λίγο τον ταλαιπώρησα, αλλά στην ουσία περάσαμε πεντέμισι πολύ ωραία χρόνια και αγαπηθήκαμε πολύ», είπε η Ναταλία Γερμανού στο OPEN.

«Η Ναταλία έχει συμβόλαιο σε ισχύ με τον ALPHA. Έχω ανανεώσει από πέρυσι για άλλα δύο χρόνια, οπότε είμαστε εδώ και είμαστε καλά», σημείωσε.

Όσον αφορά την αποχώρηση της Βίκυς Καγιά από το GNTM, η Ναταλία Γερμανού σχολίασε: «δυσκολεύομαι πάρα πολύ να φανταστώ το GNTM χωρίς τη Βίκυ Καγιά. Από την άλλη όμως μου είναι πολύ εύκολο να φανταστώ το Dancing with the stars με τη Βίκυ. Ήταν πολύ έξυπνη η σκέψη του STAR ότι η Βίκυ Καγιά θα είναι η ιδανική παρουσιάστρια για το Dancing With The Stars».