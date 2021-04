Αντζελίνα Τζολί: Πώς συνδέεται η διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ με το ότι σταμάτησε να σκηνοθετεί

Από το 2011 μέχρι το 2018 η Αντζελίνα Τζολί είχε συμμετάσχει ως ηθοποιός μόνο στην πρώτη ταινία Maleficent και στο By The Sea, το οποίο όμως είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σκηνοθετούσε η ίδια και αποτελούσε μια κινηματογραφική ενσωμάτωση της ζωής της με τον Μπραντ Πιτ εκείνη την περίοδο. Στο ίδιο διάστημα, είχε σκηνοθετήσει τις ταινίες In The Land Of Blood And Honey, Unbroken, By The Sea και First They Killed My Father.

Ήταν μια απόφαση μεγάλη και συνειδητή για την Αντζελίνα να τραβηχτεί από τη θέση μπροστά στην κάμερα και να πάει πίσω απ΄αυτήν. Όμως τα τελευταία δύο χρόνια τη βλέπουμε να είναι και πάλι ενεργή σε επίπεδο υποκριτικής, έχοντας το Maleficent 2, το επερχόμενο Those Who Wish Me Dead και το Eternals της Marvel που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του έτους.

Στο μυαλό όλων όσων είμαστε έξω από τη ζωή της, αυτή η αλλαγή φάνηκε σαν μια επιθυμία της ίδιας να ασχοληθεί μόνο με την υποκριτική. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Entertainment Weekly, δεν ήταν κάτι που το επιθυμούσε, αλλά κάτι που έπρεπε να το κάνει.

«Αγαπώ τη σκηνοθεσία, αλλά είχα μια αλλαγή στην οικογενειακή μου κατάσταση, που δε μου επιτρέπει να σκηνοθετήσω για τα επόμενα χρόνια. Έπρεπε να κάνω δουλειές που απαιτούν από εμένα λιγότερο χρόνο και να μένω περισσότερο σπίτι, οπότε επέστρεψα για να κάνω κάποιες δουλειές ως ηθοποιός. Αυτό είναι όλο».

Η Τζολί αναφέρεται φυσικά στη διαμάχη της με τον Μπραντ Πιτ που κρατάει αρκετά χρόνια και στο ότι λόγω της συνεπιμέλειας των παιδιών, η Τζολί δε θα μπορούσε να λείπει για αρκετούς μήνες από τον τόπο που ζει και ο Μπραντ και να πάρει μαζί της τα παιδιά της.