Ολυμπία Δουκάκης: Το τελευταίο αντίο στην ελληνικής καταγωγής οσκαρική ηθοποιό

Ξεκίνησε την καριέρα της σχετικά μεγάλη, σε ηλικία 32 ετών με την ταινία Lilith του 1964. Μέχρι τότε ασχολείτο με την ξιφομαχία, στην οποία μάλιστα είχε γίνει πρωταθλήτρια. Έμελλε όμως να γίνει ηθοποιός και να διαπρέψει, για 5 δεκαετίες, μιας και η Ολυμπία Δουκάκης δούλεψε έντονα, περισσότερο θεατρικά παρά κινηματογραφικά. Το Μεγάλο Σάββατο όμως γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της υπέροχης ζωής.

Η Ολυμπία Δουκάκης ήταν παιδί Ελλήνων μεταναστών, του Κωνσταντίνου από τη Μικρά Ασία και της Αλεξάνδρας από την Πελοπόννησο. Οι γονείς της μετανάστευσαν στις ΗΠΑ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και καθώς υπήρχε έντονος ρατσισμός προς τους Έλληνες εκείνη την εποχή, δεν ήθελαν ούτε να ακούνε για υποκριτική και την έσπρωξαν προς την ξιφομαχία. Εν τέλει η Ολυμπία βρήκε το δρόμο της και αυτός την έβγαλε στο να εμφανιστεί σε πάνω από 130 θεατρικές σκηνές παγκοσμίως, να σκηνοθετήσει μαζί με τον σύζυγο της Λούις Ζόρικ άπειρα θεατρικά, να αναμορφώσει τη θεατρική σκηνή του Νιου Τζέρσι και να κατακτήσει Όσκαρ Β΄Γυναικείου για το Moonstruck το 1988.

Image

Έπαιξε και σκηνοθέτησε έργα του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή, του Αισχύλου, του Σαίξπηρ, των Λόρκα, Τσέχοφ, Ίψεν, Πιραντέλο, Μπρεχτ, Ευγένιου Ο' Νιλ και Τενεσί Ουίλιαμς, είτε στο Broadway είτε σε off Broadway σκηνές.

Περισσότερο γνωστή ως φιγούρα σε εμάς στην Ελλάδα είναι για τη συμμετοχή της στις ταινίες Κοίτα Ποιος Μιλάει Τώρα με την Κίρστι Άλεϊ και τον Τζον Τραβόλτα που παιζόντουσαν για χρόνια τα μεσημέρια του Σαββάτου στο Mega.

Εκτός από θεατρικά και κινηματογραφικά επιτεύγματα, η Ολυμπία Δουκάκης αποτέλεσε φιγούρα-σύμβολο για την LGBT κοινότητα λόγω ρόλων όπως αυτός στην ταινία Cloudburst του 2011 ή στη μίνι σειρά Tales of The City του 1993. Παράλληλα, στήριξε το Δημοκρατικό Κόμμα, ήταν μάλιστα υποψήφια το 1988, ενώ ο ξάδερφος της Μάικ Δουκάκης διεκδίκησε το χρίσμα για την προεδρία απέναντι στον Μπους τον πρεσβύτερο. Γενικότερα, η Δουκάκης χαρακτηρίστηκε από έντονη ακτιβιστική δράση. Το 2003 κυκλοφόρησε η βιογραφία της Ask Me Again Tomorrow: A Life in Progress, όπου μεγάλο κομμάτι ήταν αφιερωμένο στον φεμινισμό και στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής κρίσης.

Ο σύζυγός της Λούις Ζόρικ πέθανε το 2018, ενώ η ίδια αφήνει πίσω της τα παιδιά τους Κριστίνα, Στεφάν και Πίτερ, τα 4 εγγόνια της και τον κατά 6 χρόνια μικρότερο αδερφό της, τον Απόλλωνα.