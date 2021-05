Ό,τι γνώμη κι αν έχει κανείς για την τηλεοπτική παρουσία του Σάββα Πούμπουρα, δε γίνεται να ισχυριστεί ότι περίμενε από εκείνο να προβεί σε τέτοιες δηλώσεις, σε τέτοιες προτροπές, όπως αυτές που έκανε σε live στο Instagram... Ο παρουσιαστής, που είναι και επιχειρηματίας ως ιδιοκτήτης σε χώρους εστίασης,έκανε ένα live για να προωθήσει τις Ημέρες Καριέρας ως ambassador της εκδήλωσης και στην προσπάθεια του να προτρέψει για εθελοντισμό - στο παρελθόν έχει αρκετές φορές συμμετάσχει σε δράσεις αλληλεγγύης, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση στο Μάτι -, κατέληξε να λέει προς τον κόσμο να εργαστεί χωρίς οικονομικό αντίκρυσμα, αντί να γκρινιάζει για το ότι είναι άνεργος.

«Υπάρχει προσφορά εργασίας εκεί έξω. Γενικά, όποιος θέλει να εργαστεί κάπου και να βγάλει χρήματα για να συντηρήσει την οικογένειά του, ή για να πάει τις διακοπές του, ή για να βγάλει το χαρτζιλίκι του, υπάρχει προσφορά για εργασία εκεί έξω άφθονη. Κι εγώ όταν ξεκίνησα δεν είχα ούτε βιογραφικό, ούτε πτυχίο, πήγα με θράσος και ζήτησα δουλειά. Δεν έχετε να χάσετε κάτι με το να ζητάτε δουλειά

Ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πιάσουν δουλειά. Μου στέλνουν μηνύματα, όπως "είμαι τρομακτικά απελπισμένος για τους 4-5-6-10 μήνες". Αυτός ο φίλος λοιπόν, που δεν έχει δουλειά, δεν είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να βρει εργασία. Τα πάντα…Και αυτό σημαίνει κάποιος να δουλέψει δωρεάν, χωρίς μισθό, για μια εταιρεία. Όλοι νομίζουν, ότι θα τους εκμεταλλευτεί ο επαγγελματίας, ότι θα τους θέλουν για δωρεάν εργασία και μετά θα με ξεζουμίσουν και θα φύγουν…

Μην κοιτάτε αυτό, κοιτάτε τι θα αποκομίσετε από την τριβή με την εργασία, από τον κύκλο που θα διευρύνετε. Να δείτε πώς δουλεύει μία εταιρία. Από τις γνωριμίες που θα κάνετε μπορεί να βρεθεί μια άλλη ευκαιρία. Τελικά τι είναι προτιμότερο να κάθεσαι σπίτι και να τα περιμένεις ουρανοκατέβατα ή αφού δεν κάνεις τίποτα να πηγαίνεις, να δουλεύεις κάπου κι ας μην παίρνεις μία και να βλέπεις τι μπορείς να κάνεις»;

Το τεράστιο πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στην τελευταία περίοδο των λόγων του, όπου θεωρεί ότι υπάρχουν μόνο δύο επιλογές: είτε πας να δουλέψεις αμισθί είτε κάθεσαι στον καναπέ σου και περιμένεις να σου έρθουν ουρανοκατέβατες προτάσεις. Η πιθανότητα να είσαι άνεργος, να στέλνεις παντού βιογραφικά και να περιμένεις να σε πάρουν για συνέντευξη, δεν υπάρχει.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Σάββας Πούμπουρας φάνηκε να ξαφνιάζεται από τις αντιδράσεις. Παρόλο που το συγκεκριμένο βίντεο σβήστηκε από τα social media του, απάντησε σε κάποια σχόλια και μηνύματα που του έστελναν ως εξής: «Αυτό είναι το εύκολο δυστυχώς... Χολή, επίκριση και βιαστικά συμπεράσματα. Συνεχίστε να βγάζετε πικρία».

Στην εκπομπή Πρωινό σχολίασαν τα αρχικά του λεγόμενα, με τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα να διατηρούν μια διακριτική στάση δεδομένης και της γνωριμίας τους με τον Σάββα Πούμπουρα. Ο Τάσος Τεργιάκης από τη μεριά του μίλησε για τον άγραφο νόμο της δημοσιογραφίας, που είναι ένα ξεκινήμα με αμισθί εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα - ο ίδιος το έζησε για 2 χρόνια, όπως και η Νάνσυ Παραδεισάνου.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από τη μεριά του αναφέρθηκε σε αυτό που ισχύει σε αρκετές εταιρείες, ιδίως στο εξωτερικό, την πρακτική άσκηση που είναι αμισθί, αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 2-3 μήνες και εξήγησε ότι ίσως αυτό ήθελε να πει ο Πούμπουρας, αλλά κατέληξε σε κάτι εντελώς άλλο και σίγουρα όχι αποδεκτό. Υπερθεμάτισε μάλιστα ότι είναι πρόβλημα του συστήματος το ότι θεωρείται αποδεκτός κανόνας να ξεκινάει κάποιος δουλειά στη δημοσιογραφία και να είναι απλήρωτος για καιρό.

Το βράδυ της Τρίτης (4/5) ο Σάββας Πούμπουρας επανήλθε μέσω Instagram έχοντας απολογητική διάθεση και με θέληση να διαλευκάνει τα λεγόμενα του. Όσο για το αρχικό βίντεο που κατέβασε, είπε πως θα το ανεβάσει ξανά στην πλήρη μορφή του, για να φανεί ολόκληρη η τοποθέτησή του.

«Φίλοι μου γεια σας θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την δική μου οπτική σχετικά με ένα βίντεο το οποίο ανέβασα στις 17 Απριλίου στο Instagram. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το γιατί της δικής μου προσπάθειας, γιατί κάνω τις ημέρες καριέρας και γιατί θέλω να βοηθήσω νέους ανθρώπους να βρουν εργασία. Το γιατί μου ξεκινάει από την δική μου αναζήτηση να βρω εργασία σε μικρή ηλικία, να διαχειριστώ τα όποια εμπόδια και να δω αν κάνοντας κάτι παραπάνω από την δική μου πλευρά θα μπορούσα να οδηγηθώ σε ένα καλύτερο επαγγελματικό αύριο.

Άρα το γιατί μου έχει να κάνει με τα δικά μου βιώματα, τις δικές μου εμπειρίες, τις δικές μου δυσκολίες και αυτές μοιράζομαι. Αν μπορώ να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο να βρει εργασία μέσα από αυτά, τότε θα είμαι διπλά χαρούμενος και η πρόθεση μου είναι ανιδιοτελής. Θέλω να σας πω ότι τα κίνητρα μου είναι αγνά και θέλω να χρησιμοποιώ το βήμα μου για να που έχω για να βοηθήσω όπου μπορώ.

Θέλω να διευκρινίσω κάποια πράγματα τα οποία δεν επικοινώνησα σωστά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς που άθελα μου έθιξα, σε καμία περίπτωση δεν ήταν στις προθέσεις μου. Θεωρώ ότι ο καθένας από μας, μπορεί να κρίνει την αξία του από μόνος του και να εργαστεί , σε εταιρία η οποία τον σέβεται και είναι σύμφωνη με τα δικά του κριτήρια. Αυτό θα ήθελα να κρατήσετε απ’ αυτά που είπα εκείνη τη μέρα. Αν δείτε όλο το βίντεο θα διαπιστώσετε ότι συνομιλούσα και αναφερόμουνα σε παιδιά που μόλις έχουν τελειώσει το σχολείο και η εμπειρία είναι πολύ σημαντική στο ξεκίνημα της καριέρας τους κ θα μπορούσαν να την αποκτήσουν στα πλαίσια για παράδειγμα κάποιας πρακτικής.

Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να γενικεύσω ή να ταυτιστώ με καταστάσεις σχετικά με εργασία χωρίς πληρωμή. Τέλος θα ήθελα να πω ότι κατέβασα το βίντεο διότι ένιωσα ότι δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο έγινε. Θα το επαναφέρω όμως, για να έχετε την ευκαιρία να το δείτε όλο και όχι αποσπασματικά ώστε να έχετε όλη την εικόνα της πρόθεσης μου, τώρα που έχετε και την δική μου απάντηση σ όλα τα σχόλια που έχω πάρει. Mέσα από αυτό που έγινε, το οποίο έφερε σε δύσκολη θέση εμένα και την οικογένεια μου, πήρα σημαντικά μαθήματα. Και θέλω να επικοινωνώ όλα αυτά τα οποία έχω στην καρδιά μου με καλύτερο τρόπο.

Όπως είπα και πριν, θέλω να στηρίξω με όποιο τρόπο μπορώ τον σκοπό αυτό, ανιδιοτελώς και χωρίς να έχω τίποτα περαιτέρω στο μυαλό μου. Αν αυτό είναι να κάνω κ άλλες μέρες καριέρας θα το κάνω, αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος είμαι ανοιχτός να τον ακούσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με ακούσατε. Μην ξεχνάτε ότι όλοι μας είμαστε άνθρωποι. Άθελα μας μπορούμε να κάνουμε λάθη. Καλό βράδυ!»

Από τους πρώτους που απάντησαν στο επίμαχο βίντεο, ήταν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου που προέτρεψε τον πρόεδρο του ΡΙΚ, τον δικηγόρο κύριο Φράνγκο, να «αναθεωρήσει τη σύμβασή του και να τον επαναπροσλάβει αμισθί. Θα ήταν το ζωντανό παράδειγμα προς τους νέους που εγκαλεί σήμερα». Ο κ. Φράνγκος του απάντησε ότι «δεν έχω δει το σημερινό επεισόδιο. Θα το δω για να καταλάβω σε τι αναφέρεστε». Ο Σάββας Πούμπουρας εργάζεται για την κυπριακή τηλεόραση, το ΡΙΚ, και μάλλον ο κ. Φράνγκος θεώρησε πως τα λόγια του ήταν στο πλαίσιο της εκπομπής του. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τον τωρινό εργοδότη του κ. Πούμπουρα.

Ιδιαίτερα σκωπτικός κατά του Πούμπουρα ήταν και ο κωμικός Αριστοτέλης Ρήγας.

«Στο μεταξύ έχει δίκιο ο Πούμπουρας. Πολλοί δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να βρουν δουλειά. Δεν είναι πρόθυμοι ας πούμε να πληρώσουν για να δουλέψουν. Ή να δώσουν ένα νεφρό. Τα περιμένουν όλα ουρανοκατέβατα. Και όντως, η τριβή με την απλήρωτη δουλειά σίγουρα σε μαθαίνει με τρόπο ανεξίτηλο ότι δεν πρέπει να ξανάχεις τριβή με την απλήρωτη δουλειά».

Which side are you on boy?#πουμπουρας pic.twitter.com/oUH21vgj6V