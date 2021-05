Η Λιζ Τέιλορ πέθανε το 2011 σε ηλικία 79 ετών έχοντας ζήσει τα πάντα κι όχι μόνο μια φορά. Ειδικά στο κομμάτι των γάμων φαίνεται πως δε χόρταινε με τίποτα, αφού παντρεύτηκε 8 φορές, τις δύο με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτή τη ντίβα, την τόσο διάσημη γυναίκα, λειτούργησε το γνωστό κόλπο με το γραμματόσημο: όσο την έφτυνε ένας συγκεκριμένος, τόσο περισσότερο κολλούσε. Μάλιστα, σε αυτόν τον ένα είχε γυρίσει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον να πει «Εγώ της αρέσω, αλλά εσένα σε αγαπάει».

Ο λόγος για τον ηθοποιό Μοντγκόμερι Κλιφτ τον οποίο η Τέιλορ γνώρισε σε ηλικία 11 ετών, ενόσω εκείνη ήταν 17, στα γυρίσματα της ταινίας A Place In The Sun. Σύμφωνα με τον συγγραφέα της νέας βιογραφίας «Elizabeth And Monty: The Untold Story Of Their Intimate Friendship», η Τέιλορ ερωτεύτηκε από εκείνη τη στιγμή κιόλας τον Κλιφτ και στο πέρασμα των χρόνων, όταν πια ενηλικιώθηκε κι εκείνος, αυτός ο έρωτας έγινε ο πρώτος για την Τέιλορ.

Η επαφή τους είχε ρομαντισμό, είχε συντροφικότητα, είχε αγάπη, όμως δεν προχώρησε ποτέ σε κάτι σεξουαλικό. Ο λόγος; Ο Κλιφτ ήταν γκέι. Ακόμα και πριν το καταλάβει μέσα του, δεν υπήρχε φως στον ορίζοντα για να δοκιμάσει κάτι ερωτικό με την Τέιλορ. Μια Τέιλορ που δεν δεχόταν με τίποτα την απόρριψη και γινόταν εκδικητική, αλλά με τον Κλιφτ δε μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ήταν όμως αυτός ο ανεκπλήρωτος έρωτας που την οδήγησε σε τέτοια αστάθεια στην ερωτική της ζωή και στο να μη μπορεί να νιώσει όπως θα ήθελε με κανέναν, ούτε ακόμα με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Λιζ Τέιλορ έκανε για τον Κλιφτ όσα δεν έκανε για όλους τους άντρες της μαζί. Ένα βράδυ που είχε πάει σπίτι της και είχε καταναλώσει αλκοόλ με ναρκωτικά, ο Κλιφτ είχε ένα σοβαρό τροχαίο στο γυρισμό και παραλίγο να πεθάνει. Θα είχε πεθάνει όντως αν δεν τον έβρισκε η Τέιλορ και δεν του τραβούσε το σπασμένο δόντι που είχε σφηνώσει στο λαιμό του και θα τον έπνιγε μαζί με το αίμα του που έρεε ποτάμι. Εκείνο το βράδυ σώθηκε η ζωή του, αλλά καταστράφηκε η καριέρα του, μιας και κανείς δεν ήθελε πια έναν φαφούτη Κλιφτ. Ως τότε ο Κλιφτ έκανε καριέρα με την εξωτερική του εμφάνιση περισσότερο.

Η ομορφιά του ήταν το ένα θηλυκό που του έδινε ρόλους. Το άλλο ήταν η Τέιλορ που πίεζε τους παραγωγούς να τον πάρουν, παρόλο που δεν ήθελαν να μπλέξουν με έναν εθισμένο σε ουσίες.

«Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που είχα δει. Η καρδιά μου σταμάτησε μπροστά σε αυτά τα πράσινα μάτια, αυτό το τόσο αγορίστικο βλέμμα» θα περιέγραψε χρόνια αργότερα η Λιζ Τέιλορ.

Όλο αυτό πάντως είναι κι ένα δείγμα του πώς λειτουργεί το Χόλιγουντ, καθώς μιλάμε για ένα συναίσθημα που εντάσσεται άνετα στο όριο της παιδεραστίας, όμως για όσους ζούσαν εντός της βιομηχανίας, πολλές φορές οι ηλικίες ήταν μεγαλύτερες απ΄αυτό που έγραφε η ταυτότητα, μιας και τα βιώματα σε μεγάλωναν. Όχι βέβαια σε μια διαφορά 17 με 11 έτη, αλλά σε αμιγώς ενήλικες καταστάσεις.