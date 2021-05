Αντζελίνα Τζολί: Πρέπει να είμαι πολύ δύσκολη για να είμαι τόσα χρόνια μόνη

Η Αντζελίνα Τζολί είναι από τις γυναίκες που πάντοτε μας έδιναν την εντύπωση ότι μπορεί να ζήσει και χωρίς κάποιον άντρα στο πλάι της, ότι δε χρειάζεται να έχει κάποια ερωτική σχέση για να νιώσει γεμάτη και πλήρης. Κι ενώ αυτό μπορεί να ισχύει ως ένα βαθμό, δεν αναιρεί το ότι η 45χρονη ηθοποιός θα ήθελε να βρει κάποιον που να μπορέσει να δεσμευτεί ξανά, αν και όσα έγιναν με τον Μπραντ Πιτ, ίσως να της έχουν κάνει αδύνατο το να πάει παρακάτω.

Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Μπραντ Πιτ έχει βρει κάποια σύντροφο, αν και έχουμε ακούσει πολλά για εκείνον σε αυτή την πενταετία από τον χωρισμό. Τίποτα όμως δεν επιβεβαιώθηκε. Για την Αντζελίνα Τζολί δεν έχει υπάρξει ούτε το ελάχιστο, δηλαδή κάποια φήμη, κάτι που συνέβη γιατί κλείστηκε αρκετά στον εαυτό της, σε βαθμό που όχι χρόνο δεν είχε για σχέσεις, αλλά παράτησε και τη δουλειά της για ένα διάστημα.

Έτσι, ενώ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της ταινίας της, Those Who Wish Me Dead, και για το Eternals που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, η Αντζελίνα Τζολί μίλησε στο E!News για την ανατροφή των 6 παιδιών της ως μια μόνη μητέρα και εξέφρασε με τον τρόπο της την απορία της για τους λόγους που δεν έχει καταφέρει να βρει έναν σύντροφο μετά τον Μπραντ Πιτ.

«Έχω 6 πολύ ικανά και αυτάρκη παιδιά. Για ένα μεγάλο διάστημα σκεφτόμουν ότι πρέπει να φροντίσω να είναι εντάξει, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει και σκέφτονται αυτά "πρέπει να σιγουρέψουμε ότι θα είναι εντάξει η μαμά". Με φροντίζουν πολύ και κάνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ανησυχώ, ανησυχώ συνεχώς για τα παιδιά μου. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Μάλλον έχω μια μεγάλη λίστα από πράγματα που δε θέλω για να είμαι τόσο καιρό μόνη όμως» ανέφερε η ηθοποιός και σκηνοθέτης.