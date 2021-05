O πρώην σύντροφος του Τζορτζ Μάικλ, ο Κένι Γκος, κατέληξε σε συμφωνία με την οικογένεια του θρυλικού τραγουδιστή για την περιουσία των 97 εκατομμυρίων λιρών. Μετά το θάνατο του Βρετανού σούπερ σταρ το 2016, οι διαχειριστές της περιουσίας του Τζορτζ Μάικλ, δηλαδή η αδελφή του Γιόντα και ο συνεργάτης του Κρίστοφερ Οργκ, δήλωσαν ότι «ο Κένι δεν δικαιούται κάτι από την περιουσία».



Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σύμφωνα με τον Sebastian Shakespeare και την Daily Mail, τελικά όλοι μαζί κατέληξαν σε οικονομική συμφωνία, μετά από μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, η οποία όμως παραμένει εμπιστευτική. Ο Κένι, έμπορος τέχνης από το Τέξας, είχε στο παρελθόν ζητήσει 15.000 αγγλικές λίρες το μήνα, ισχυριζόμενος ότι δεχόταν οικονομική υποστήριξη από τον εκλιπόντα τραγουδιστή, ακόμη και μετά τον χωρισμό τους το 2009.

Ο Τζορτζ Μάικλ και ο Κένι Γκος ήταν μαζί για 13 χρόνια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες το 1996, οκτώ χρόνια αφότου ο διάσημος σταρ μετακόμισε στην Αμερική.



Ο χωρισμός τους ήρθε 13 χρόνια αργότερα, αλλά επιβεβαιώθηκε μόνο το 2012 από τον ίδιο τον τραγουδιστή στη σκηνή λέγοντας: «Η αλήθεια είναι ότι ο Kένι κι εγώ δεν είμαστε μαζί, εδώ και δυόμισι χρόνια. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Μου έφερε μεγάλη χαρά αλλά και πόνο. Η ερωτική μου ζωή είναι πιο ταραχώδη από ποτέ, και είμαι τόσο λυπημένος για τη σχέση μου με τον Κένι. Λυπάμαι για κάθε πόνο που του έχω δώσει».

