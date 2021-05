Ρίτα Χέιγουορθ: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η θρυλική «Gilda»

Η Ρίτα Χέιγουορθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών το 1987, γνωστή ως «θεά της αγάπης», ήταν μια από τις πιο λαμπερές ηθοποιούς στην ιστορία του Χόλυγουντ.

Ήταν μια εξαιρετικά ταλαντούχα χορεύτρια και οι εντυπωσιακές παραστάσεις της την ξεχώρισαν από άλλες ηθοποιούς της εποχής της. Διασκέδαζε τον αμερικανικό λαό κατά τη διάρκεια της περιόδου θλίψης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με τις μαγευτικές χορευτικές της παραστάσεις σε ταινίες όπως το Tonight and Every Night, Down to Earth και το Cover Girl.

