H Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ έδωσαν πληροφορίες και εικόνες για το νέο τους σπίτι σύμφωνα με το «Αrchitectural Digest». Το διάσημο ζευγάρι ηθοποιών του Χόλιγουντ διαθέτει μια ονειρική εξοχική κατοικία, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια οικολογική φάρμα.

Διαβάστε ακόμα: Αντζελίνα Τζολί: Η δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ την έκανε πιο δυνατή

Όταν πολλές διασημότητες του Χόλιγουντ διαθέτουν στο Μπέβερλι Χιλς «φανταχτερά» αρχοντικά, το ζευγάρι πήρε μια διαφορετική απόφαση - αν και το σπίτι τους είναι εξίσου υπέροχο. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο, το ακίνητο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου στο Λος Άντζελες, έκτασης 6 στρεμμάτων.

Είναι ένα γαλλικό νεοκλασικό αρχοντικό το οποίο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Σάμνερ Σπόλντινγκ στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και ανακαινίστηκε από τον θρυλικό σχεδιαστή Χένρι τη δεκαετία του 1980. Παράλληλα με το κεντρικό κτήριο, το σπίτι διαθέτει έναν ξενώνα, «δωμάτιο ψυχαγωγίας», πρώην αχυρώνα, το οποίο περιβάλλεται από συρόμενες πόρτες ύψους σχεδόν 6 μέτρων με έναν πολυτελή κρυστάλλινο πολυέλαιο στην μέση της οροφής. Το ευρύχωρο ακίνητο διαθέτει επίσης μπάρμπεκιου δίπλα στην πισίνα, η οποία έχει γύρω της ιδιόμορφες σεζλόνγκ.

Μιλώντας για το σπίτι τους, η Μίλα Κούνις εξήγησε: «θέλαμε ένα μοντέρνο λειτουργικό σπίτι». Ο Άστον συμφώνησε, προσθέτοντας: «Θέλαμε το σπίτι να μοιάζει με τον παλιό αχυρώνα που ήταν εδώ και δεκαετίες, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε σπίτι. Αλλά έπρεπε επίσης να έχει και μοντέρνα αισθητική». Το ξύλινο σπίτι είναι ιδανικό για τα μικρά παιδιά του ζευγαριού, Ουάιτ και Ντιμίτρι, με το δωμάτιό τους να διαθέτει διπλές κουκέτες και πολλά παιχνίδια.

Fun fact: Ashton Kutcher (@aplusk) and Mila Kunis have the sustainable L.A. farmhouse of your dreams (and ours, too, for the record).



The design-obsessed couple gave us a tour of their six-acre property for the cover of our June issue: https://t.co/DDOzrGEiSr pic.twitter.com/5LS1WPYu7c