Η τελευταία ταινία που θα εμφανιζόταν ο Κέβιν Σπέισι, πριν τις καταγγελίες, ήταν το All The Money In The World. Όμως η παραγωγή αποφάσισε λίγες εβδομάδες πριν την κυκλοφορία να τον θέσει εκτός και να ξαναγυρίσει τις σκηνές του με τον Κρίστοφερ Πλάμερ στη θέση του. Το House of Cards αναβλήθηκε προς στιγμήν, όμως τελικά η 6η και τελευταία σεζόν έγινε χωρίς να δούμε τον Φρανκ Άντεργουντ. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που ο Κέβιν Σπέισι «θάφτηκε» από τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και για πρώτη φορά θα συμμετέχει σε ταινία.

Όταν βλέπεις όλους τους δρόμους του σινεμά κλειστούς, τότε αρχίζεις να κατεβάζεις τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες σου. Όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και στο μέγεθος των παραγωγών που συμμετέχεις. Ο Κέβιν Σπέισι είναι αναμφίβολα ένας τρομερός ηθοποιός, το οποίο έχει αποδειχθεί από τα δύο Όσκαρ του και τις ερμηνείες του που έχουν αποθεωθεί. Έχει όμως πια μια κηλίδα να τον ακολουθεί, η οποία είναι μεγαλύτερο από το υποκριτικό του ταλέντο.

Διαβάστε ακόμη: 36.000 τον μήνα θα δίνει ο Κέβιν Σπέισι για να απεξαρτηθεί από το σεξ (pics)

Γι΄αυτό κι η αμερικάνικη αγορά δύσκολα θα τον αποδεχτεί ξανά στους κόλπους της. Ιδίως από τη στιγμή που λίγες ημέρες μετά την έξοδό του από την κλινική αποτοξίνωσης από το σεξ, είχε κυκλοφορήσει στο Youtube ένα άκρως απειλητικό βίντεο για όσους τον καταδίκασαν.

Ο 61χρονος Σπέισι θα παίξει στη νέα ταινία του Φράνκο Νέρο, η οποία έχει τίτλο L'uomo Che Disegnò Dio (Ο άνθρωπος που ζωγράφισε τον Θεό). Ο Νέρο είναι σύζυγός της Βανέσα Ρεντγκρέιβ, η οποία θα έχει ρόλο στην ταινία. Εκεί ο Σπέισι θα έχει έναν μικρό ρόλο, αυτόν ενός ντετέκτιβ και ο Νέρο ανέφερε ότι «είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχει ο Κέβιν στην ταινία, τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και ανυπομονώ να αρχίσουν τα γυρίσματα».

Υπενθυμίζεται πως ο Σπέισι κατηγορήθηκε για σεξουαλική αποπλάνηση το 2017 από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ, που ισχυρίστηκε πως ο Σπέισι τον παρενόχλησε σε ηλικία 14 ετών. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν τρεις ακόμα κατήγοροι, με τις δίκες να μένονται ακόμα και μάλιστα ο Ραπ μαζί με άλλον έναν, διεκδικούν αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Σπέισι.

Φωτογραφία: House of Cards