Samuel E. Wright: Πέθανε η θρυλική φωνή της Disney που χάρισε τη φωνή του στον Sebastian, της ταινίας The Little Mermaid

Ο Samuel E. Wright, παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του κάβουρα Sebastian, στην ταινία της Disney, The Little Mermaid, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Την ανακοίνωσή του θανάτου του γνωστοποίησε η πατρίδα του ηθοποιού, το Montgomery της Νέας Υόρκης, στο Facebook, χωρίς να γίνονται γνωστά τα αίτια θανάτου. «Ο Sam ήταν μια έμπνευση για όλους και μαζί την οικογένειά του ίδρυσαν το Ωδείο του Hudson Valley», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια της ανακοίνωσης.

«Εκτός από το πάθος του για τις τέχνες και την αγάπη του για την οικογένειά του, ο Sam έδινε αγνή χαρά σε αυτούς που αλληλεπίδρασε. Του άρεσε να ψυχαγωγεί, του άρεσε να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν», αναφέρεται.

Ο Samuel χάρισε τη φωνή του στον κάβουρα Sebastian, στην ταινία της Disney, The Little Mermaid, ενώ τα τραγούδια Under the Sea και Kiss the Girl έγιναν δημοφιλή, κερδίζοντας μάλιστα Όσκαρ με το πρώτο. Η φωνή του στον Sebastian συνεχίστηκε και αργότερα, στις σειρές The Little Mermaid, ενώ δάνεισε τη φωνή του και στην ταινία Δεινόσαυρος, το 2000.

“Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars.” Rest In Peace, Samuel E. Wright | 1946 – 2021

Original Broadway Cast, Mufasa. pic.twitter.com/MDuQAZJalZ — The Lion King - Musical (@TheLionKing) May 25, 2021

Πριν τον κάνει διάσημο η φωνή του, ο Samuel Wright δούλεψε για περισσότερο από μια δεκαετία ως ηθοποιός με ρόλους στα Enos, All My Children και The Cosby Show. Έπαιξε, επίσης, τον Forest Whitaker στην ταινία του Clint Eastwood, Bird. Ήταν επίσης γνωστός για το θεατρικό του έργο, αφού εμφανίστηκε σε μιούζικαλ όπως το Jesus Christ Superstar, Pippin και για το μέρος του Mufasa για το βραβευμένο με Tony Award, Lion King.