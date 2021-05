Kim Kardashian: Κόπηκε στις εξετάσεις για τη νομική παρά τις αναρτήσεις με βιβλία στο Instagram

Η Kim Kardashian αποκάλυψε στις Khloe και Kourtney ότι απέτυχε στην πρώτη της προσπάθεια για τις εξετάσεις στη νομική σχολή που θέλει να πάρει πτυχίο και σε στιγμιότυπο από το ριάλιτι Keeping Up With The Kardashians την είδαμε να εκφράζει την πικρία της και ότι θέλει να τα παρατήσει