Νταϊάνα Ρος: Επιστρέφει στη δισκογραφία με νέο άλμπουμ μετά από 15 χρόνια

Πέρασαν 15 χρόνια από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Νταϊάνα Ρος, όμως πλέον είναι έτοιμη για τη μεγάλη επιστροφή στη δισκογραφία. Στα 77 της χρόνια η Αμερικανή τραγουδίστρια ανακοίνωσε το πρώτο της σόλο άλμπουμ μετά από το 2006.

Ο νέος της δίσκος, με τίτλο «Thank You», ακολουθεί το άλμπουμ «I Love You» του 2006 και θα είναι επίσης το πρώτο νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας με πρωτότυπο υλικό μετά από 22 χρόνια. Το 1999 είχε κυκλοφορήσει το «Every Day Is a New Day».

Το νέο άλμπουμ της Ρος ηχογραφήθηκε στο σπίτι της κατά τη διάρκεια του lockdown σε συνεργασία με τους Τζακ Άντονοφ, Τζίμι Νέιπς, Τέιλα Παρξ και Σπάικ Στεντ και θα κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω της Decca, ενώ μόλις κυκλοφόρησε το ομότιτλο σιγκλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας αποτελεί ένα «ισχυρό, ανοιχτό σε όλους, μουσικό μήνυμα αγάπης και συντροφικότητας» και «με τα τραγούδια ευτυχίας, εκτίμησης και χαράς, αναγνωρίζει ολόψυχα ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό».

«Αυτή η συλλογή τραγουδιών είναι το δώρο μου για εσάς με εκτίμηση και αγάπη. Είμαι αιώνια ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ηχογραφήσω αυτήν την υπέροχη μουσική αυτή την περίοδο» δήλωσε η Νταϊάνα Ρος. «Αφιερώνω αυτή την ανθολογία τραγουδιών αγάπης σε όλους εσάς, τους ακροατές. Καθώς ακούτε τη φωνή μου, ακούτε την καρδιά μου» πρόσθεσε.

Ως σόλο μουσικός και μέλος των Supremes, η Ρος έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το 1993, εντάχθηκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως η πιο επιτυχημένη γυναίκα μουσικός όλων των εποχών.