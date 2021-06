Πόλος έλξης για διάσημους καλλιτέχνες και αθλητές είναι η Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Ο ένας μετά τον άλλο, αστέρες του Χόλιγουντ και των γηπέδων επισκέπτονται τα νησιά για να χαλαρώσουν και να κάνουν τις διακοπές τους.

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Αμερικανός ηθοποιός Wendel Pierce (Ουέντελ Πιρς), ο οποίος μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ενημέρωσε πως τις τελευταίες ημέρες κάνει τις διακοπές του μαζί με την αγαπημένη του επί ελληνικού εδάφους.

«Οι όμορφες διακοπές μαζί με το κορίτσι μου στην Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο μετά από μια χρονιά γεμάτη στρες» έγραψε χαρακτηριστικά ο διάσημος ηθοποιός και μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες, ενώ απαθανάτισε και την καλλονή σύντροφό του με φόντο το ελληνικό γαλάζιο.

A beautiful vacation with my girlfriend in Greece is the best thing after a year of stress pic.twitter.com/wFFluUT4L9