Με ένα προσεγμένο κείμενο στο Twitter, η Christina Aguilera, θέλησε να δείξει τη συμπαράστασή της στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τη δίκη για την κηδεμονία της. Τις προηγούμενες ημέρες, η τραγουδίστρια αποκάλυψε δημόσια πως δεν έχει κανέναν έλεγχο της ζωής της, της περιουσίας της, αλλά και του σώματος της.

Όπως είπε, την απόλυτη κυριαρχία σε όλους τους τομείς της ζωής της έχει ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς. Η ίδια δικαιούται μονάχα 2.000 δολάρια εβδομαδιαίως από την περιουσία της ενώ δεν επιτρέπεται ούτε να κάνει παιδιά. Συγκλονισμένη η Κριστίνα Αγκιλέρα, που είναι φίλη της, μέσω των social media έστειλε το δικό της μήνυμα και εξήγησε ότι η Μπρίτνεϊ πρέπει να απελευθερωθεί από αυτήν την φυλακή.

«Τις τελευταίες ημέρες σκέφτομαι την Μπρίτνεϊ και όλα όσα περνάει. Είναι απαράδεκτο για οποιαδήποτε γυναίκα ή άνθρωπο, που θέλει να έχει έλεγχο της μοίρας του να μην του επιτρέπεται να ζήσει την ζωή του όπως την θέλει. Να μην μπορείς να μιλήσεις, να σε αγνοούν, να σου κάνουν bullying ή να σου αρνούνται την στήριξή τους οι κοντινοί σου άνθρωποι είναι το πιο ταπεινωτικό, βάναυσο και υποτιμητικό πράγμα, που μπορείς να φανταστείς. Η επιβλαβής ψυχική και συναισθηματική ζημιά, το να σου παίρνουν το ανθρώπινο πνεύμα σου είναι κάτι που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ελαφρά.

Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει δικαίωμα στο σώμα της, στο αναπαραγωγικό της σύστημα, στην θεραπεία της και την ευτυχία της. Ενώ δεν είμαι πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτής της πολυεπίπεδης και προσωπικής, δημόσιας όμως ομιλίας, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μοιραστώ από καρδιάς αυτό που έμαθα, διάβασα και είδα στα μίντια. Η καταδίκη και η απελπισία αυτής της έκκλησης για ελευθερία με οδηγεί στο να πιστέψω ότι το άτομο, που γνώριζα κάποτε ζει χωρίς συμπόνια και αξιοπρέπεια από αυτούς που έχουν τον έλεγχο.

Για μία γυναίκα που έχει δουλέψει κάτω από σκληρές συνθήκες και πίεση, απίστευτα για τους περισσότερους, σας υπόσχομαι πως αξίζει την ελευθερία για να ζήσει μία ευτυχισμένη ζωή. Η καρδιά μου πάει στην Μπρίτνεϊ. Αξίζει όλη την αληθινή αγάπη και την υποστήριξη από τον κόσμο».

